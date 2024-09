- Restricter considérablement le flux, selon Merz.

Le président de la CDU, Friedrich Merz, plaide en faveur d'actions rapides en matière de politique migratoire avant la conférence sur la migration prévue entre l'administration nationale et les autorités régionales. "Le problème principal ici est que l'immigration doit être considérablement réduite", a déclaré Merz lors d'une réunion de la CDU à Osnabrück.

"Si nous n'arrivons pas à un accord demain, alors d'autres discussions sont inutiles", a-t-il déclaré au sujet de la réunion prévue. Il y a eu suffisamment de tables rondes et de formations à la sensibilité. "Ce qu'il faut maintenant, ce sont des décisions."

Le Parlement fédéral pourrait adopter une législation concrète dès la semaine prochaine, a proposé Merz à la coalition du trafic lumineux. Des mesures clés pourraient être "doter les refus d'entrée aux frontières jusqu'à ce que nous mettions en place un système fonctionnel pour l'accueil et la répartition des réfugiés au sein de l'UE".

Merz a souligné qu'il ne souhaitait pas prolonger le débat sur l'immigration jusqu'en 2025. "Je n'ai pas l'intention que cela devienne le sujet central de la campagne pour les élections fédérales de 2025", a déclaré le chef du groupe parlementaire de l'Union. "Je pense qu'il serait avantageux si nous, en tant que cœur politique de notre nation, pouvons gérer cette question collectivement."

À la suite de l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamique ayant fait trois morts à Solingen, le gouvernement fédéral a annoncé un ensemble de nouvelles mesures de sécurité et des réunions entre les gouvernements fédéral et régionaux sur le sujet.

L'Union européenne et ses États membres doivent travailler de concert pour mettre en œuvre les améliorations de la gestion des frontières proposées par Merz, car le succès de sa politique migratoire plus stricte dépend du soutien de l'Union européenne et de ses États membres.

Lire aussi: