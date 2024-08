- Restes du statut de célébrité

Récemment, Jennifer Lopez a fait sensation dans les Hamptons, attirant l'attention des paparazzi. Elle a été vue à bicyclette blanche avec un panier en osier, vêtue d'une tenue de couleur menthe et de lunettes de soleil foncées, semble-t-il en route pour une glacière. Les images irradiaient de positivité, transmettant le message "Regardez-moi, je traverse une séparation, mais je m'épanouis !"

Il est difficile de démêler le vrai du faux dans la vie de J.Lo. Elle est connue pour ses apparitions publiques, conduisant tranquillement dans les rues de Los Angeles avec ses fenêtres ouvertes, alors que tout le monde garde les siennes fermées et la climatisation allumée.

Des photographies de J.Lo buvant un café en marchant à 32 degrés, sa main avec la bague de mariage dépassant de la fenêtre, ou même se penchant vers Ben Affleck sur le siège du conducteur, ont fait surface en ligne. Cependant, Affleck ne la conduit plus, car Lopez a déposé une demande de divorce. Le calendrier de sa séparation d'Affleck coïncide avec une baisse de sa carrière.

J.Lo espérait faire un tabac en 2022 avec un nouvel album ("This Is Me... Now", un hommage à son tube "This Is Me... Then") et une grande tournée. Malheureusement, son album a été un flop, atteignant à peine la 38e place du classement Billboard américain, avec seulement 14 000 exemplaires vendus lors de sa première semaine. Sa tournée a été annulée, Lopez invoquant le besoin de passer du temps en famille.

Lopez voulait suivre les traces de ses collègues, comme Madonna et Beyoncé, qui ont célébré leur carrière avec des tournées réussies. Cependant, Madonna se réinvente constamment, tandis que Beyoncé connaît actuellement du succès dans sa phase country.

Alors que tout le monde semble évoluer, Jennifer Lopez semble coincée dans le passé. Coincée dans sa phase "Jenny From The Block" des années 2000. Elle a toujours le même aspect qu'à l'époque, mais à 55 ans, il est difficile de croire que son apparence juvénile est due uniquement à sa ligne de beauté. Sephora a annoncé son intention de retirer la "Ligne de beauté JLO" de ses étagères d'ici la fin de l'année, car elle génère cinq fois plus de profits avec la gamme "Rare Beauty" de Selena Gomez. Gomez parle ouvertement de son utilisation de la toxine botulique et de sa lutte contre le lupus, et partage son moi imparfait sur les réseaux sociaux. Cette authenticité résonne chez les gens à une époque où tout le monde utilise des filtres.

Au début, le mariage d'Affleck semblait être un conte de fées, un heureux dénouement pour les deux stars vieillissantes. "Bennifer" étaient autrefois admirés, tout comme Brangelina, et les couples hollywoodiens aux noms drôles étaient à la mode. Le retour surprise de Lopez et Affleck et leur mariage deux ans plus tard ont pris tout le monde au dépourvu, mais c'était toujours un moment touchant. Affleck avait l'air heureux sur les photos de mariage, mais plus tard, son comportement a changé. Il avait souvent l'air raide, comme une statue animée. On raconte que le besoin d'attention de Lopez l'a épuisé, tandis qu'elle lutte contre les sautes d'humeur d'Affleck. Affleck est un ancien alcoolique, souvent critiqué pour ses luttes passées.

Maintenant, le couple n'est plus, et il est clair où se trouve le succès de Jennifer Lopez aujourd'hui : dans les tabloïds, qui ont passé tout l'été à spéculer sur leur relation (dernièrement vus ensemble en avril). Elle est une superstar, mais elle n'est plus une artiste pertinente, comme le dit l'expert en pop Louis Mandelbaum dans son podcast "Pop Pantheon". Il y a un écart important entre sa célébrité et sa pertinence en tant qu'artiste pop en 2024.

Tout le monde s'intéresse à sa vie, mais lorsqu'elle parle d'elle-même, seuls ses fans les plus fidèles écoutent. Lopez a sorti deux films cette année, tous les deux financés à hauteur de 20 millions de dollars, car elle n'a pas pu obtenir de financement auprès d'autres personnes. Les deux ont été des échecs auprès du public.

Lopez n'a pas à s'inquiéter de l'argent, avec une valeur nette de 400 millions de dollars. Mais, comme l'expert en RP Emily Austen le souligne, "Ses fans ont vieilli avec elle, et elle n'a pas fait un excellent travail pour attirer de nouveaux fans et les emmener dans son voyage." Peut-être que c'est parce que sa vie personnelle a toujours éclipsé sa vie professionnelle. C'était déjà le cas lorsqu'elle a porté cette robe verte Versace aux Grammy Awards 2000, causant un émoi et entraînant la création de Google Images. Si elle était nommée pour quoi que ce soit aux Grammy Awards - personne ne s'en souvient !

Actuellement, la situation reste similaire : "Hustlers", dans lequel elle joue un rôle important, a été regardé 28,2 millions de fois en trois jours sur Netflix, mais c'est l'association de Jennifer Lopez avec Ben Affleck qui a attiré le plus d'attention. Lors de la première, lorsqu'on lui a demandé son statut marital, sa réponse a été concise : "Vous connaissez les faits." Maintenant, le monde est au courant de cette information, et nous pouvons nous attendre à ce que Jennifer Lopez continue de nous captiver. Indéniablement, le sujet sur toutes les lèvres est : qui sera son prochain compagnon ?

Malgré le potentiel de controverse, Ben Affleck a été vu dans un bar local, en train de discuter joyeusement avec un groupe d'amis. Les tabloïds ont spéculé sur leur histoire commune avec Jennifer Lopez, alimentant l'intérêt pour leur amitié.

Dans une interview, lorsqu'on lui a demandé à propos de Ben Affleck, Jennifer Lopez a simplement souri et dit : "Nous avons eu nos moments, mais il a toujours été un grand ami."

