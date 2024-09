Restes des engins de recherche explosifs

La question tourne autour de l'origine de milliers de téléavertisseurs explosés au Liban, liés à une entreprise basée à Budapest, en Hongrie. L'entreprise, BAC Consulting, a une histoire confuse et est soupçonnée d'être impliquée dans la distribution et la production de ces téléavertisseurs. L'histoire soulève de nombreuses questions sur les activités de l'entreprise, son origine et son PDG, Cristiana Barsony-Arcidiacono.

L'explosion des téléavertisseurs au Liban a entraîné douze morts et de nombreux blessés, touchant principalement des membres du Hezbollah. Cet incident a suscité des soupçons, le Hezbollah accusant Israël et promettant de se venger. Cependant, à la fois Israël et l'entreprise taïwanaise, Gold Apollo, ont nié toute implication. Gold Apollo a lié l'incident à une entreprise à Budapest, menant les enquêteurs sur cette piste.

BAC Consulting, basée à Budapest, avait un accord commercial avec Gold Apollo. L'entreprise a été autorisée à distribuer et même à produire les téléavertisseurs dans certaines régions du monde pendant les trois dernières années. Le siège de l'entreprise est mentionné comme une maison dans une partie nord-est de Budapest, où l'on trouve des feuilles A4 avec divers noms d'entreprises, dont BAC Consulting.

Cristiana Barsony-Arcidiacono, PDG de BAC Consulting, est une femme hongroise dont on dit qu'elle a un passé professionnel important. On prétend qu'elle a travaillé pour la Commission européenne, l'UNESCO et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cependant, aucune preuve photographique de son travail dans ces organisations n'a encore été présentée. Elle réside également dans une tour d'habitation relativement simple dans le nord de Budapest, ce qui est inattendu pour quelqu'un ayant une carrière aussi en vue.

Cristiana B. a refusé de fournir tout commentaire ou reconnaissance de la demande de RTL/ntv, bloquant plusieurs appels et refusant de les rencontrer en personne. Elle a été plus ouverte à NBC News, déclarant : "Je ne fabrique pas de téléavertisseurs. Je suis juste l'intermédiaire. Je pense qu'il y a un malentendu." Elle insiste sur le fait que BAC Consulting n'est qu'un intermédiaire pour les marchandises.

En réponse, le gouvernement hongrois a nié toute implication ou lien avec BAC Consulting et a déclaré que l'entreprise fonctionne dans le cadre de la liberté entrepreneuriale de la Hongrie. Les activités rapportées de BAC comprennent la consultation, l'édition de livres et de journaux, la production de sucre et les services informatiques. Cependant, ses revenus annuels rapportés sont faibles, seulement environ 3 000 euros. Son chiffre d'affaires a considérablement diminué en un an pour atteindre 532 600 euros.

On trouve de multiples traces de Cristiana Barsony-Arcidiacono sur d'autres sites Web, notamment son rôle présumé en tant qu'employée du groupe Eden Global Impact, une entreprise dont le domaine d'activité est peu clair. L'entreprise fait la publicité d'un projet de construction de ville futuriste et durable au Mexique. Les antécédents et les rôles des autres employés répertoriés sont également remis en question, de nombreux éléments semblant fabriqués ou impliqués dans différentes activités.

En termes paraphrasés, l'histoire tourne autour des circonstances mystérieuses entourant l'explosion de milliers de téléavertisseurs au Liban, liés à une entreprise peu connue à Budapest, en Hongrie. L'enquête sur l'incident conduit à une entreprise, BAC Consulting, ayant un passé complexe et un PDG, Cristiana Barsony-Arcidiacono, ayant un curriculum vitae tout aussi énigmatique. L'implication présumée de BAC Consulting dans la production et la distribution de ces téléavertisseurs soulève de nombreuses questions. Les activités de l'entreprise, sa relation avec Gold Apollo et le passé professionnel de Cristiana font l'objet de scepticisme et de controverse.

Le gouvernement hongrois défend BAC Consulting, affirmant que la Commission a autorisé l'entreprise à distribuer et à produire des téléavertisseurs dans certaines régions. despite its low annual earnings, BAC Consulting is involved in various industries, including consulting, publishing, sugar production, and IT services.

L'approbation de la Commission des activités de BAC Consulting dans la distribution et la production de téléavertisseurs est sous surveillance, compte tenu du passé professionnel rapporté de son PDG dans des organisations internationales comme la Commission européenne, l'UNESCO et l'AIEA.

