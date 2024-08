- Restauration des opérations financières au sein des caisses d'épargne de l'Allemagne de l'Est

Les habitants de l'Est de l'Allemagne ont emprunte davantage auprès des banques locales d'épargne, principalement pour des projets de construction de maisons. Les banques d'épargne en Brandebourg, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Saxe-Anhalt et en Saxe ont accordé environ 5,1 milliards d'euros de prêts au cours des six premiers mois de l'année, selon l'Association des banques d'épargne de l'Est de l'Allemagne.

Environ la moitié de cette somme a été accordée pour la construction de maisons et d'appartements, représentant une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, le volume global de nouveaux prêts a connu une légère baisse d'environ 1 %, mais la demande de prêts a augmenté, a souligné l'association.

Les banques d'épargne ont connu une croissance de leur activité avec les clients privés. La forte baisse des engagements de prêt lors de la demi-année précédente en raison des taux d'intérêt élevés a ralenti, avec une augmentation de 9 % de l'activité nouvelle avec les particuliers. Dans la construction immobilière, il y a eu une augmentation de 3 %, mais pour les entreprises et les travailleurs indépendants, les engagements de prêt ont diminué de 10 %.

Il semble également y avoir un changement dans les tendances de dépôt. Les particuliers n'ont apparemment plus besoin de puiser dans leurs économies pour faire face à l'augmentation des coûts de la vie en raison de l'inflation, selon le directeur général de l'association, Wolfgang Zender.

En conséquence, les dépôts des clients ont connu une légère baisse de 0,4 % pour atteindre environ 129,4 milliards d'euros. En revanche, la baisse était presque de 2 % pendant la même période l'année dernière.

