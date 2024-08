- Responsabilité accrue de plus de 1,4 million de conducteurs

À partir de 2023, environ 1,4 million de propriétaires de véhicules dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie vont rencontrer un niveau local accru, et donc moins favorable, dans leur assurance automobile responsabilité civile. La GDV (Fédération allemande des assureurs) a révélé que ces évaluations augmenteront dans 8 des 53 districts d'immatriculation.

Les régions touchées comprennent la région de la ville d'Aix-la-Chapelle, Ennepe-Ruhr, Hagen, Herne, Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen et Viersen. Dans ces régions, les frais d'assurance automobile pourraient augmenter. Les compagnies d'assurance peuvent mettre en œuvre ces nouveaux tarifs pour les nouveaux contrats dès maintenant et pour les contrats existants à partir de la prochaine période d'assurance.

D'un autre côté, Paderborn et Olpe verront une amélioration de leurs tarifs, ce qui pourrait entraîner une baisse des primes pour environ 250 000 personnes. Pour les conducteurs situés dans les autres districts, la situation devrait rester inchangée. De plus, des modifications sont en cours dans l'assurance automobile tous risques : environ 650 000 des 8,2 millions de titulaires d'assurance automobile tous risques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie passeront à un niveau plus favorable, tandis que 200 000 passeront à un niveau moins favorable.

Offenbach conserve actuellement le pire taux de sinistralité du pays.

La GDV calcule chaque année les taux de sinistralité des 413 districts d'immatriculation en Allemagne pour déterminer où les conducteurs causent le plus de dommages. En fonction de ces informations, les districts sont classés en catégories régionales qui reflètent la probabilité d'un sinistre. En général, un meilleur classement équivaut à une prime d'assurance plus faible. Cependant, la GDV précise que les modifications de la catégorie régionale ne prévoient pas l'évolution des prix de l'assurance automobile.

L'assurance automobile responsabilité civile compte 12 catégories régionales. La pire et la moins souhaitable, la classe 12, n'est applicable à aucune ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des villes comme Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Remscheid et Wuppertal se situent dans la classe 11. Borken, Coesfeld, Höxter, Kleve, Münster, Paderborn et Warendorf ont les meilleurs classements en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec la classe 4.

À l'échelle nationale, le district d'Elbe-Elster en Brandebourg occupe la première place avec un classement de classe 1. Offenbach a le pire taux de sinistralité avec un classement de classe 12, dépassant la moyenne de près de 40%.

Compte tenu de ces changements, les propriétaires de véhicules dans les régions touchées comme la région de la ville d'Aix-la-Chapelle, Ennepe-Ruhr, Hagen, Herne, Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen et Viersen doivent se préparer à des frais d'assurance automobile plus élevés en raison de l'augmentation du niveau local de leur assurance responsabilité civile. Les compagnies d'assurance peuvent ajuster leurs tarifs immédiatement pour les nouveaux contrats et les mettre en œuvre pour les contrats existants à partir de la prochaine période d'assurance.

