Résolutions du Nouvel An pour les voyages en 2024

En attendant 2024, c'est le moment idéal pour planifier l'année à venir.

Manger des porcelets en massepain. Porter des sous-vêtements rouges. Acheter une nouvelle valise. Où que vous soyez dans le monde, chaque culture a sa propre façon de fêter la nouvelle année et de porter chance pour les mois à venir. La plupart de ces traditions internationales impliquent la consommation d'un aliment ou d'un repas spécial, comme les nouilles soba au Japon ou les raisins en Espagne.

Lorsqu'il s'agit de planifier un voyage en 2024, il ne s'agit pas seulement de savoir où aller, mais aussi comment le faire.

Au cours de l'année à venir, il y a de nombreuses façons d'être un voyageur plus responsable en explorant le monde. Vous pouvez utiliser le train et le bus lorsque c'est possible, ou chercher une compagnie aérienne qui utilise des carburants alternatifs. Vous pouvez séjourner dans des hôtels qui ont obtenu une certification environnementale et qui intègrent des éléments durables. Et grâce à la compagnie aérienne Emirates de Dubaï, vous pouvez acheter des bagages haut de gamme fabriqués à partir de pièces d'avion recyclées.

Et pendant que vous prenez des résolutions, nos récapitulatifs des incidents aériens les plus malheureux et des touristes les plus mal élevés de 2023 vous donneront de nombreux conseils sur ce qu'il ne faut pas faire.

Programme d'éradication des moustiques à Soneva Fushi

Bye bye les insectes ?

Une station balnéaire haut de gamme a décidé que ses visiteurs ne passeraient pas leur séjour à se gratter contre les piqûres de moustiques.

Plutôt que de s'en remettre à des programmes d'éradication utilisant des produits chimiques, le centre de villégiature Soneva Fushi, aux Maldives, expérimente des pièges spéciaux qui attirent les insectes en sentant l'odeur des gens. Encore mieux ? La réduction du nombre de moustiques permet aux plantes et aux fleurs indigènes de prospérer.

Que vos projets de voyage pour 2024 impliquent ou non une île des Maldives, nos partenaires de CNN Underscored, un guide de critiques et de recommandations de produits appartenant à CNN, ont évalué et passé en revue les meilleurs répulsifs anti-moustiques du marché.

Les délices de la Turquie

Dans tout l'hémisphère nord, le froid de l'hiver s'est installé. Pour se réchauffer, il suffit de s'imaginer dans un endroit chaud et vaporeux, comme un hammam turc, par exemple.

Le célèbre hammam Zeyrek Çinili, qui dessert Istanbul depuis près de 500 ans, a récemment rouvert ses portes au public. Il s'agit actuellement d'un musée et il est prévu qu'il reprenne ses activités en tant que hammam avec des sections séparées pour les hommes et les femmes en mars 2024.

Les visiteurs peuvent découvrir trois niveaux différents : une chambre froide, une zone de sièges secs et le hararet rempli de vapeur à 50°C, dont la pièce maîtresse est la "pierre du ventre". Dans le musée, un écran de réalité augmentée présente l'aspect carrelé original et éblouissant du hamam.

Comme l'écrit Alice Barnes-Brown, Zeyrek Çinili Hamam est "le seul endroit de la ville où l'on peut apprendre quelque chose de nouveau, vivre une expérience de réalité augmentée, boire une tasse de café, se déshabiller en public - et se sentir détendu à la sortie".

