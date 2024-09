Résolution de l'accusation de prétendu abus - Les parents libérés après 684 jours d'incarcération

Après plus de deux ans passés en prison pour des allégations d'abus sur leur fille, un couple est acquitté de manière posthume lors d'un procès en appel. Les preuves et les témoignages se sont avérés douteux, et des vidéos ont été jugées montées de toutes pièces. La fille elle-même a fabriqué les incidents.

Un sentiment de liberté se lit sur les visages du couple acquitté : dans un procès en appel, un couple de Basse-Saxe a été innocenté d'accusations graves concernant leur fille au tribunal régional de Brunswick. "Le tribunal est convaincu que les 19 incidents allégués ne se sont pas produits", a déclaré le juge. Il s'agit d'un "acquittement solide".

Le juge a qualifié l'affaire de "remarquable", mais c'est le résultat du deuxième procès en appel. Lors du procès initial, conduit par une autre chambre à Brunswick, la mère a été condamnée à une peine totale de 13,5 ans de prison avec une détention préventive ultérieure en juin 2023, tandis que son partenaire a écopé d'une peine de neuf ans et six mois.

La Cour fédérale de justice a annulé la condamnation en appel, principalement en raison d'une évaluation insuffisante des preuves par les juges fédéraux. La capacité de témoigner de la fille accusée nécessitait également des éclaircissements. La nouvelle chambre a annulé les mandats d'arrêt avant même le début du procès, déclarant que le couple reste suspect mais pas aussi fortement qu'annoncé en juin.

Le couple a passé environ deux ans en détention préventive avant cela. Le juge a déclaré : "684 jours d'emprisonnement injuste nécessitent une indemnisation". Des recours juridiques restaient possibles, mais le parquet a immédiatement renuncié à tout autre appel, ayant également plaidé en faveur de l'acquittement dans des plaidoiries secrètes. Les avocats de la défense étaient d'accord.

Au début du procès en août, le couple était toujours accusé d'avoir violé, abusé et blessé à répétition leur fille adulte. Cependant, certains doutes ont émergé pendant et avant le deuxième procès. Un rapport d'expert final a révélé "une probabilité relativement faible d'un arrière-plan véridique" concernant les témoignages de la fille.

Plusieurs enquêteurs ont mis en doute la crédibilité de la fille de 26 ans lors du procès. Un ami passé a reportedly témoigné auprès de la police et a corroboré la perception d'une performance montée de toutes pièces. Les réinvestigations approfondies et les conversations de chat redécouvertes, ainsi que les vidéos montées, ont considérablement influencé l'acquittement, a clarifié le juge.

Cependant, l'acquittement soulève également des doutes sur un verdict antérieur. En 2022, le tribunal régional a condamné un ancien partenaire de la fille à plus de six ans de prison pour sévices graves. Le défendeur a confessé un certain nombre d'offenses, notamment des agressions sexuelles, des lésions corporelles graves, une privation de liberté et une tentative de meurtre contre son partenaire de vie.

Cette confession a probablement conduit le juge initial à croire la victime présumée à plusieurs reprises. Les parents, maintenant innocentés, sont devenus suspects suite à ce verdict. Le juge a proposé une révision, mettant en évidence les incohérences dans le premier procès contre les parents qui n'avaient pas été abordées.

During the second trial, the panel concluded: "All allegations against each and every individual are unsubstantiated." Clearly, the question arises as to what might motivate someone to fabricate such tales, the judge mentioned. Seeking attention, desire for recognition, or perhaps false memories? Answers can only be obtained through additional investigations and further clarification, which is urgently required – not only for the two former friends of the alleged victim, but also for those left traumatized by the events.

