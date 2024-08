Résolution de la Cour: Compact à publier à nouveau prochainement - Faeser critiqué

Faeser avait interdit "Compact" en juillet. La Compact-Magazin GmbH, dirigée par Elsaesser, a déposé une plainte et une demande en urgence auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Mercredi, le tribunal a partiellement accordé la demande en urgence, permettant au magazine de continuer à paraître provisoirement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la plainte. Les preuves saisies peuvent continuer à être évaluées.

Elsaesser a annoncé que les exemplaires de l'édition d'août seront livrés "bientôt". En raison de l'attention accrue due à l'interdiction et aux procédures judiciaires, l'éditeur pourrait devoir "réimprimer". La production d'un nouveau numéro est actuellement "totalement impossible" en raison des saisies. L'équipe éditoriale n'a plus "aucun bureau, aucune chaise, aucun ordinateur".

En même temps, Elsaesser est convaincu que le tirage du magazine va "se multiplier". Alors que peut-être deux millions d'Allemands connaissaient le magazine avant l'interdiction et les procédures judiciaires, maintenant il pourrait être "60 millions". "En conséquence, notre pouvoir de publication augmente également."

La décision dans les procédures principales est toujours en suspens. L'avocat des éditeurs de Compact, Laurens Nothdurft, considère les chances de succès de "Compact" comme "extraordinairement élevées". Il s'attend à des "procédures principales de longue durée". Elsaesser a déclaré qu'il avait toujours été "sûr" qu'ils gagneraient cette procédure. Cependant, il était sceptique quant au succès de la demande en urgence et à la rapidité d'une décision.

Faeser a déclaré jeudi : "Nous continuerons à représenter notre opinion juridique de manière claire et exhaustive dans les procédures principales." Il s'agit d'un "processus complètement normal" pour les personnes concernées de se défendre contre une interdiction de manière juridique. Dans un État constitutionnel, il y a des "possibilités de révision" judiciaires, a poursuivi Faeser. "Et c'est une bonne chose. C'est pour cela que nous vivons dans une démocratie."

En même temps, Faeser a annoncé qu'en dépit de la défaite provisoire en justice, ils continueraient à lutter contre les tendances extrémistes. "Nous continuerons également à nous opposer résolument aux ennemis de la Constitution", a déclaré Faeser.

Cependant, Faeser est sous pression en raison de la décision de justice, également de la part de la coalition. La décision est "embarrassante pour le ministère de l'Intérieur fédéral" car le réseau "Compact" peut maintenant se présenter comme une victime, a déclaré le vice-président du groupe FDP Konstantin Kuhle à "Spiegel". "Cela ne devrait pas être arrivé au ministère de l'Intérieur fédéral."

Le vice-président du FDP et vice-président du Bundestag Wolfgang Kubicki a déclaré à "Spiegel" que Faeser avait agi prématurément dans la décision d'interdiction. "La décision est un coup dur pour un ministre constitutionnel, et le pire, c'est qu'elle s'est positionnée comme le meilleur campagneur pour l'AfD avant les trois élections d'État de l'Est."

Même le député CDU Thorsten Frei a critiqué Faeser pour des erreurs graves. "Le ministre aurait dû suivre l'ancien dicton selon lequel la prudence passe avant la vitesse", a déclaré Frei. "Ainsi, un service a été rendu au combat contre l'extrémisme de droite."

D'un autre côté, Faeser a reçu le soutien de son propre parti. Le vice-président du groupe SPD Dirk Wiese a déclaré à la "Rheinische Post" : "La critique actuellement massive pourrait s'avérer prématurée." Wiese a également souligné qu'il est juste pour le ministère d'utiliser les instruments d'une démocratie robuste contre les organisations extrémistes de droite "qui propagent un coup d'État et agissent agressivement contre la dignité humaine et les principes constitutionnels élémentaires".

