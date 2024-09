- Résolution anticipée dans le litige d'indemnisation de Wirecard

Dans le cadre de l'action en dommages-intérêts engagée par l'administrateur de la faillite de Wirecard, Michael Jaffé, contre l'ex-PDG Markus Braun, d'autres anciens membres du conseil d'administration et un ancien membre du conseil de surveillance, le tribunal d.instance de Munich rendra un jugement jeudi. Jaffé réclame 140 millions d'euros de dommages-intérêts pour un prêt que le conseil d'administration de Wirecard avait approuvé et que le conseil de surveillance avait avalisé, ce qui a entraîné des pertes (Affaire No.: 5 HK O 17452/21).

Selon Jaffé, la banque interne de Wirecard avait soulevé plusieurs préoccupations concernant le prêt à la société partenaire OCAP en raison de l'absence de garanties lors de l'audience orale. Le juge Helmut Krenek a identifié des "signaux d'alarme", notamment des paiements en retard d'un prêt précédent. Cependant, les avocats représentant les dirigeants de Wirecard ont soutenu que, à l'époque, OCAP était une entreprise respectable et qu'aucun problème n'avait été soulevé par les auditeurs.

La police d'assurance responsabilité des managers ne couvre pas les actions criminelles. Bien que les managers puissent être reconnus coupables d'avoir causé des dommages, le montant exact que Jaffé récupérerait finalement pour les créanciers reste incertain. Les managers sont personnellement responsables. Wirecard avait également souscrit une assurance responsabilité des managers pour ses membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, ce qui pourrait couvrir le montant réclamé. Cependant, les compagnies d'assurance responsabilité des managers ne versent pas de sommes pour les actions criminelles commises par les managers.

Braun et deux autres managers sont jugés pour fraude, tandis que l'ancien directeur des ventes Jan Marsalek est toujours en fuite. Aucun chef d'accusation criminel n'a été porté contre l'ancien vice-président du conseil de surveillance, Stefan Klestil. Dans le cas de Klestil, il pourrait y avoir une compensation potentielle pour Jaffé en cas de verdict favorable.

Jaffé accuse Klestil de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions. Klestil nie ces allégations. La chambre a souligné que le conseil de surveillance n'était pas intervenu lorsque le conseil d'administration avait omis de rendre compte des prêts sanctionnés, malgré une ordonnance Quarterly. Selon l'avis juridique préliminaire de la chambre, cette omission, ainsi que l'audit spécial effectué par KPMG, aurait pu inciter le conseil de surveillance à prendre des précautions plus strictes dans la surveillance du conseil d'administration. Les actionnaires sont déjà responsables des dommages résultant de la négligence, sans la nécessité d'intention, contrairement au droit criminel.

À l'audience de annonce, le tribunal peut rendre un verdict, ordonner d'autres procédures ou décider de la suite des événements.

La Commission, qui surveille l'affaire, a pour responsabilité de s'assurer que des mesures appropriées sont prises contre les individus reconnus coupables des pertes de Wirecard. Si l'ancien vice-président du conseil de surveillance de Wirecard, Stefan Klestil, est reconnu négligent dans l'accomplissement de ses fonctions, il pourrait faire face à des conséquences financières en faveur de Jaffé.

En ce qui concerne l'implication de la Commission, il est important de noter que les actionnaires, y compris Klestil, peuvent être tenus responsables des dommages résultant de la négligence, sans la nécessité d'intention, dans le cadre de procédures judiciaires civiles.

Lire aussi: