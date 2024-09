- Résistance au sein de la CDU à une éventuelle alliance avec le BSW

L'opposition au sein de la CDU à une éventuelle collaboration avec l'alliance de Sahra Wagenknecht suite aux élections régionales en Thuringe et Saxe est en train de croître. Selon les déclarations de Frank Sarfeld, chrétien-démocrate de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à "Tagesspiegel", Wagenknecht s'oppose aux valeurs fondamentales que les partis de l'Union ont défendues depuis la création de la République fédérale d'Allemagne : une forte allégeance à l'Ouest, une Europe unie et l'importance de l'OTAN en tant que plus grande réalisation pacifique de l'histoire.

Tout comme l'AfD, le BSW semble favoriser les systèmes autoritaires. Selon Sarfeld, qui représente environ 40 membres de la CDU appelant à une résolution d'incompatibilité avec le BSW lors du prochain congrès fédéral du parti, une telle collaboration devrait être évitée.

Jusqu'à présent, la CDU a seulement interdit le partenariat avec l'AfD ou la Gauche par une résolution d'incompatibilité. Cependant, suite aux résultats électoraux complexes, le conseil de la CDU de Thuringe a convenu lundi d'entamer des discussions initiales avec le BSW.

Radtke a mis en garde : "La CDU s'approche d'un précipice." Selon "Tagesspiegel", ce groupe de législateurs de la CDU comprend également l'expert en politique étrangère Roderich Kiesewetter et l'expert en politique sociale Dennis Radtke.

Radtke a exprimé ses préoccupations au journal : "Chaque joueur politique sait ce que représente le BSW en termes de contenu – ils sont opposés aux idéaux démocrates-chrétiens fondamentaux, tels que l'engagement envers l'Ouest, la démocratie libérale et l'unité européenne."both AfD and BSW visent à démanteler la CDU car ils perçoivent celle-ci comme la dernière défense du centre politique. "La CDU s'approche d'un gouffre si nous laissons Sahra Wagenknecht nous utiliser."

De même, Kiesewetter a exprimé sa préoccupation : "Le BSW cherche à éroder le centre démocratique, y compris l'Union en tant que parti populaire, et à miner nos valeurs fondamentales, raison pour laquelle la coopération devrait être interdite." Pour lui, l'inclusion dans une résolution d'incompatibilité est inévitable, comme il l'a déclaré.

