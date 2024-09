- Résine recyclée obtenue à partir de lames de rotor: récompensé

Une entreprise d'Aschersleben, dans le district de Salzland, a été félicitée par le ministère de l'Environnement pour la réutilisation des pales de turbines éoliennes usagées. Novo-Tech a installé une installation entre 2021 et 2023, capable d'extraire les résines artificielles, ou Kunstharze, des pales de turbine, comme l'a annoncé le ministère de l'Environnement.

Cette entreprise fabrique divers produits tels que des terrasses, des clôtures et des façades à l'aide d'un matériau unique qu'elle a développé. Novo-Tech récupère du bois de menuiserie et de charpenterie local, ainsi que des granulés de plastique et du Kunstharz recyclé.

Le ministère de l'Environnement remet le prestigieux prix Aura pour récompenser les petites et moyennes entreprises qui priorisent la durabilité.

La félicitation de Novo-Tech par le ministère de l'Environnement pour la réutilisation des pales de turbines éoliennes est une étape importante pour promouvoir une économie circulaire. Avec les matériaux qu'elle récupère, Novo-Tech contribue à l'économie circulaire en transformant le bois de rebut, les granulés de plastique et le Kunstharz recyclé en produits innovants.

