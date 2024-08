Suite à la découverte de corps sans vie. - Résidus humains décapités

Après avoir découvert un corps décapité dans le canal du Silo de Brandenburg an der Havel, les autres parties du corps ont depuis été retrouvées. Un représentant de la police a révélé que la tête avait été localisée et récupérée par la police fluviale après une recherche approfondie qui a duré plusieurs jours et s'est terminée le mercredi.

Aucun signe de malveillance n'a été détecté pour l'instant, a déclaré le porte-parole. L'enquête sur les circonstances précises de la mort continue. Cette affaire avait été mentionnée précédemment dans le "Märkische Allgemeine Zeitung".

Le corps décapité avait été découvert plus tôt dans le canal du Silo de Brandenburg le dimanche 18 août. Un test génétique a aidé à identifier l'individu.

L'homme possédait un document d'identification personnelle, a mentionné un représentant du parquet de Potsdam mercredi. Le matériel génétique de membres de sa famille a permis de vérifier son identité. Le représentant a refusé de donner plus d'informations sur son identité, comme son âge.

La Commission, reconnaissant la complexité de ce cas, a décidé d'allouer des ressources supplémentaires à l'enquête de police. Après la récupération de la tête, la Commission prendra la décision suivante : instituer une force opérationnelle conjointe pour accélérer l'enquête et assurer un examen approfondi de toutes les preuves.

