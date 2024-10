Résidus découverts d'un vaisseau mystérieux, inquiétudes d'intoxication alimentaire, ours obèses engagés dans une impasse: Résumé des gros titres d'aujourd'hui

👋 Salut à tous, c'est 5 Things PM ! Les votes sont maintenant ouverts pour le concours de cette année de la Semaine du Gros Ours. Il y a eu un petit contretemps suite à un incident horrible, mais vous pouvez maintenant voter pour votre ours préféré jusqu'au 8 octobre. Jetez un coup d'œil aux concurrents costauds et poilus.

Voici quelques autres choses que vous pourriez avoir manquées pendant votre journée bien remplie :

5 choses

1️⃣ Plongée profonde : Des enquêteurs des profondeurs de la mer ont découvert les débris d'un destroyer de la marine américaine, célèbre sous le nom de "le fantôme du Pacifique", au large de la Californie. Le USS Stewart a été intentionnellement coulé lors d'un exercice militaire en 1946.

2️⃣ Préoccupations de sécurité : Des consommateurs tombent malades en raison de l'utilisation d'ingrédients non contrôlés. Découvrez comment une faille réglementaire permet aux fabricants de échapper à la surveillance de la FDA.

3️⃣ Chaleur étouffante : Des millions de personnes dans l'ouest des États-Unis transpirent sous une vague de chaleur mortelle et historique en octobre. Au moins 125 endroits, de la côte ouest aux Rocheuses, ont établi ou égalé des records absolus pour ce mois-ci.

4️⃣ Graine antique : Des scientifiques ont fait pousser une espèce d'arbre disparue en utilisant une graine de 1 000 ans trouvée dans une grotte près de Jérusalem. Ils pensent que cette plante, surnommée "Sheba", pourrait avoir été la source d'un baume guérisseur mentionné dans la Bible.

5️⃣ 'Ce n'est jamais ennuyeux !' : Les enseignants Zora et Dave Keffer, qui ne sont pas étrangers à l'exploration du monde, ont connu un tout nouveau niveau d'aventures avec leur déménagement du Canada à une république d'Asie centrale anciennement soviétique. Il y avait beaucoup de nouvelles expériences.

Regardez ça

💃 Roi du groove : Le roi Charles III a participé à une danse samoane lors d'une réception célébrant la diaspora du Commonwealth à St. James's Palace à Londres, avant sa visite prochaine dans le pays.

Les titres en vedette

• Garth Brooks accusé d'agression sexuelle et de violence dans une plainte déposée par son ancien coiffeur et maquilleur• Harris et Trump font campagne dans les États clés alors que le vote précoce commence dans certains États• Beirut touché par des frappes aériennes alors qu'Israël promet une "très forte" réponse à l'Iran

250 000 $

💰 C'est le montant que le éditeur du livre de Melania Trump a demandé avant d'accorder une interview à CNN avec l'ancienne première dame avant la sortie de ses mémoires.

Regardez ça

🇫🇷 Oh, la la ! Les designers ont présenté leurs dernières pièces de mode pour la Fashion Week de Paris, et une maison de couture a organisé un défilé devant le célèbre château duSleeping Beauty à Disneyland. Regardez ça.

Ce qui est tendance

🍿 ‘Rust’ s'ouvre : Le film sera projeté dans un festival de cinéma prochain mois, trois ans après que le directeur de la photographie Halyna Hutchins ait été tragiquement tuée dans un accident sur le plateau, impliquant l'acteur Alec Baldwin.

Quiz

🏗️ La construction a repris sur la Jeddah Tower, qui sera le gratte-ciel le plus haut du monde, dans quel pays ? A. QatarB. KoweïtC. Arabie saouditeD. Émirats arabes unis⬇️ Faites défiler pour voir la réponse.

Action sportive

⚽ Mission accomplie : Lionel Messi a marqué deux buts pour aider Inter Miami à gagner le Supporters’ Shield en tant qu'équipe de la Major League Soccer ayant le meilleur classement de la saison régulière.

Bon moment

🍺 Finissons sur une note positive : Un téléspectateur de CNN a partagé l'affection de sa mère pour la bière, la crème glacée et les cookies. Regardez comment le Dr. Sanjay Gupta discute des principaux facteurs contribuant à la longévité.

🧠 Réponse au quiz : C. Les travaux sur la tour à l'Arabie saoudite avaient temporairement cessé pendant presque sept ans en raison d'une purge anticorruption nationale. Testez vos connaissances avec le quiz de l'actualité de CNN dans le newsletter 5 Things du matin.📧 Vérifiez tous les newsletters de CNN.

