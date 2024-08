- Résidus de débris et poussières - explosions de structures de refroidissement nucléaires

Avec un boum assourdissant, les immenses cheminées de la centrale nucléaire désaffectée de Grafenrheinfeld, située près de Schweinfurt en Bavière, ont été démolies. Cinquante ans après le lancement du projet, il ne reste plus des anciens symboles de la technologie à haut risque que deux modestes tas de débris.

Avant l'explosion, il y a eu un incident, selon les rapports de police. Un homme a grimpé sur un poteau électrique et a été arrêté par la suite, ce qui a entraîné un retard dans la démolition. Les raisons de ses actions restent inconnues.

La quantité d'explosifs nécessaires pour fissurer les environ 34 000 tonnes de béton armé, de métaux et de plastiques n'a pas été divulguée par l'entreprise explosive Thüringienne responsable. Les détails tels que le nombre de trous à percer et à remplir d'explosifs ont également été gardés confidentiels.

Des foules de spectateurs ont assisté au spectacle lorsque les deux géants s'effondrèrent en un éclair en soirée. La zone a été clôturée pour des raisons de sécurité, et ceux qui voulaient s'approcher ont dû se déplacer à pied ou à bicyclette, car les routes d'accès étaient bloquées par la police.

La centrale nucléaire située au sud de Schweinfurt était la plus ancienne centrale nucléaire en fonctionnement en Allemagne jusqu'à sa désactivation. La construction a commencé en 1974, la première réaction nucléaire a eu lieu à la fin de l'année, et de l'électricité a été fournie au réseau en juin 1982. Elle a fonctionné pendant 33 ans jusqu'en 2015. Depuis 2018, le démantèlement est en cours, et il est prévu qu'il se poursuive pendant encore dix ans, selon le responsable de projet Matthias Aron.

Les cheminées mesuraient 143 mètres de hauteur, avec un diamètre de base d'environ 105 mètres et un diamètre supérieur de 64 mètres.

Pas un cas unique

Selon l'exploitant de la centrale électrique Preussenelektra, il s'agit de la deuxième fois en Allemagne que les cheminées d'une centrale nucléaire désaffectée sont démolies à l'aide d'explosifs. En mai 2020, deux cheminées de la centrale nucléaire de Philippsburg en Bade-Wurtemberg ont également été abattues de cette manière, mais cela s'est déroulé sans surveillance publique en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Pour l'explosion de Grafenrheinfeld, quatre des cinq lignes à haute tension de 380 kilovolts qui se croisent à Grafenrheinfeld et sont essentielles pour l'alimentation en électricité de l'Europe ont dû être fermées pour éviter des pannes de courant dues à la poussière excessive.

Questions/Réponses sur la démolition

Après avoir analysé la structure de la centrale nucléaire désaffectée, il a été décidé que les cheminées, avec leurs autres parties de section transversale circulaire, seraient démolies en toute sécurité à l'aide d'explosions contrôlées. despite the initial delay due to an incident, the demolition process proceeded, and the smokestacks, each of a significant height and base diameter, were eventually reduced to mere debris.

