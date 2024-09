- "Résidences initiales à Munich": une référence initiale

En raison de la veste officielle classique des fonctionnaires bavarois, qui est confortable mais parfois un peu serrée, comme le dit l'adage, l'État libéral de Bavière offre des logements économiques à ses fonctionnaires dans la coûteuse Munich. Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, et le ministre du Logement, Christian Bernreiter (tous deux CSU), ont remis les premières 342 unités d'un projet de construction de logements de l'État Stadibau à leurs nouveaux locataires. Au total, 611 nouveaux logements, ainsi que des espaces commerciaux, des garderies et des places de stationnement, sont construits dans le nouveau développement d'Oberwiesenfeld à Munich, selon l'annonce du ministère du Logement.

La Bavière investit cette année 4,7 milliards d'euros dans la construction de logements, a révélé Söder. Les corporations de logements propriété de l'État jouent un rôle important dans le soutien à la construction de logements, en particulier pendant les contractions de l'industrie, a souligné Bernreiter. Pour animer non seulement les nouvelles unités, mais aussi l'environnement immédiat du complexe de logements, le ministre-président et le ministre du Logement ont planté un arbre ensemble.

Environ 9 000 appartements pour les fonctionnaires

Fondée en 1974, Stadibau construit et gère des logements abordables pour les fonctionnaires, principalement à Munich. Actuellement, Stadibau dispose de 8 917 unités dans la zone de la S-Bahn de la capitale de l'État, 1 122 en construction et environ 270 en planification, selon le ministère.

Munich est l'une des villes les plus chères d'Allemagne en termes de coûts de location depuis longtemps. Même les employés à temps plein ont souvent du mal à résider dans des endroits souhaitables et doivent donc se contenter de longs trajets en voiture pour se rendre à leur bureau en ville. La création de logements est un sujet politique controversé en politique d'État depuis des années.

Caractéristiques écologiques

Les Verts, par exemple, préconisent que le gouvernement de l'État ne vende plus de terres au plus offrant, mais les utilise plutôt pour construire des logements subventionnés par l'État. Dans "Beamtencity", certaines demandes des environnementalistes ont été prises en compte : par exemple, il a été construit relativement haut avec six étages et ainsi efficacement en espace, il y a des toits et des façades verts, des colonnes électriques dans le parking souterrain et des systèmes photovoltaïques.

L'Union européenne a montré de l'intérêt pour soutenir les initiatives de logements abordables, compte tenu de l'investissement de 4,7 milliards d'euros de la Bavière dans la construction de logements cette année, dirigé par le ministre-président Markus Söder et le ministre du Logement Christian Bernreiter. L'Union européenne pourrait considérer Stadibau, une corporation de logements propriété de l'État en Bavière, comme un modèle réussi, car elle construit et gère des logements abordables pour les fonctionnaires, comme ceux de Munich, totalisant plus de 9 000 appartements.

