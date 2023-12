République démocratique du Congo : le président Tshisekedi réélu après un scrutin contesté

La proclamation des résultats fait suite à plusieurs jours de plaintes de l'opposition sur la manière dont les élections se sont déroulées.

En annonçant les résultats dans la capitale Kinshasa, Denis Kadima, chef de la CENI, a déclaré que Tshisekedi avait obtenu plus de 13 millions de voix sur plus de 18 millions de votes valides, ajoutant que le taux de participation était supérieur à 43%.

Les partisans de Tshisekedi présents lors de la déclaration ont applaudi après que Kadima ait annoncé que Tshisekedi était provisoirement élu.

Les partis politiques, les candidats et les personnes mandatées par eux ont deux jours pour contester le résultat de l'élection devant la Cour constitutionnelle. La Cour dispose ensuite de sept jours pour statuer sur l'affaire et proclamer le résultat final.

Le candidat de l'opposition Moise Katumbi, qui est arrivé en deuxième position avec 18 %, a déjà exclu de contester les résultats de la CENI en invoquant le manque présumé d'indépendance des institutions publiques.

Les autres candidats de l'opposition n'ont pas précisé s'ils allaient contester les résultats.

Plus tôt dans la journée de dimanche, un groupe de neuf candidats présidentiels de l'opposition, dont M. Katumbi, et six dirigeants de partis politiques ont demandé à leurs partisans de descendre dans la rue pour protester après la publication des résultats provisoires.

Déclaration commune

"Nous rejetons catégoriquement le simulacre d'élection ... et ses résultats", ont déclaré les principaux candidats de l'opposition dans une déclaration commune. Ils ont demandé que de nouvelles élections soient organisées avec un nouveau corps électoral à une date à convenir par tous.

"Nous appelons notre peuple à descendre massivement dans la rue après la proclamation de la fraude électorale", ont-ils déclaré.

Le gouvernement du Congo avait précédemment rejeté les appels à une répétition des élections.

Des revers logistiques, un dépassement des délais le jour de l'élection et un décompte opaque des voix ont alimenté un conflit qui menace de déstabiliser davantage un pays de la taille de l'Europe occidentale qui est le premier producteur mondial de cobalt et d'autres matières premières industrielles très prisées.

Depuis le jour de l'élection, certains des principaux adversaires de Tshisekedi, dont l'ancien dirigeant du secteur pétrolier Martin Fayulu, ont appelé à un nouveau scrutin et à des élections législatives, accusant la CENI d'avoir permis au vote de pencher en faveur du président.

La CENI et le gouvernement ont rejeté ces allégations ainsi que les avertissements de groupes d'observateurs indépendants selon lesquels la prolongation imprévue du scrutin et d'autres incidents survenus le jour de l'élection et au cours de la tabulation des votes pourraient avoir compromis la crédibilité et le fondement juridique du scrutin.

