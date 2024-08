- Reptile revendique la vie d'une Indonésienne: Des restes découverts dans l'estomac

En Indonésie, un drame impliquant une attaque de crocodile s'est produit près du village de Wali dans l'archipel des Moluques. Selon les médias locaux et les témoins oculaires, une femme de 54 ans a trouvé la mort après avoir été saisie par un grand crocodile alors qu'elle se baignait dans la rivière voisine. La pauvre femme a subi une mort horrible, ses mains et ses pieds ayant été reportedly consommés par un crocodile estimé à environ 4 mètres de long.

L'incident s'est produit un mardi. Après les premiers rapports de la disparition de la femme, les locaux ont découvert une sandale et des parties du corps flottant dans la rivière. Les autorités ont été alertées et ont ensuite pisté et abattu le crocodile responsable.

Des parties du corps de la femme ont été découvertes à l'intérieur de l'estomac du crocodile.

Le crocodile maintenant décédé a été traîné sur la rive et une dissection a été pratiquée, comme enregistré par les chaînes de télévision locales. Il a été confirmé que les parties du corps de la femme se trouvaient bien à l'intérieur de l'estomac de la créature.

Les autorités ont exhorté la population à faire preuve d'une extrême prudence dans la région, car les voies d'eau abritent ces créatures dangereuses. Les attaques de crocodiles ne sont pas rares en Indonésie, surtout dans les zones rurales du pays où les gens se baignent souvent dans les rivières. Les Moluques, historiquement connues sous le nom d'îles des Épices en raison de leur important commerce de muscade, se situent entre Sulawesi et la Nouvelle-Guinée.

L'attaque s'est produite dans l'archipel des Moluques, plus précisément près du village de Wali. Despite le danger, les gens dans les zones rurales des Moluques, comme celle où l'incident s'est produit, se baignent souvent dans les rivières, les rendant vulnérables à de telles attaques.

