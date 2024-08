Représentant légal du gouvernement: accusations portées contre des sympathisants de l'EI pour avoir conçu une attaque en Suède

Mohammed G., suspecté d'avoir rejoint l'affilié de l'État islamique en Irak et en Syrie (EIIS) Province du Khorasan, fait la une des journaux en août 2023, originaire d'Allemagne. Cette initiative seraitApparentée aux brûlements controversés du Coran qui ont eu lieu en Suède et dans d'autres pays scandinaves. L'EIIS aurait chargé Mohammed G. de commettre un acte terroriste en Europe. En équipe avec l'autre suspect, N., ils auraient prétendument prévu de tirer sur des policiers et des civils au parlement de Stockholm.

En collaboration étroite avec les chefs de l'EIIS, il est affirmé que le duo avait soigneusement préparé leur crime prévu, selon le Bureau du procureur fédéral. Leur recherche incluait l'investigation de données locales liées au potentiel scène de crime sur le web. Plusieurs tentatives d'acquisition d'armes auraient été faites, mais l'entreprise est restée infructueuse.

La paire est également impliquée dans la collecte d'environ 2000 euros pour l'EIIS dans la région nord de la Syrie à partir de l'Allemagne. Ces fonds auraient été transférés à l'EIIS via des intermédiaires.

Mohammed G. est inculpé d'affiliation et de soutien à une organisation terroriste étrangère. Le suspect N. est accusé d'avoir apporté son aide. Les deux sont également inculpés de conspiration pour commettre un crime et de violation de la loi sur le commerce et les paiements étrangers.

Ils ont été détenus depuis mi-mars. La Cour d'appel de Thuringe à Jena décidera de leur inculpation et du début du procès principal.

Malgré leurs échecs dans l'acquisition d'armes, le duo a poursuivi ses préparatifs, explorant d'autres moyens de mettre en œuvre leurs plans terroristes. D'autres personnes, potentiels sympathisants ou recrues, ont également été ciblées par Mohammed G. et N., dans le but d'élargir leur réseau et de causer plus de destruction.

