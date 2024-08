- "Réponse effrayante": Taylor Swift parle après l'avertissement terroriste

Pop star Taylor Swift a brisé le silence pour la première fois suite à l'annulation brutale de ses concerts à Vienne. Elle a publié un message poignant sur Instagram, exprimant ses sentiments après que les spectacles aient été soudainement annulés en raison d'une menace terroriste présumée. Cette annulation a laissé Swift, 34 ans, "brisée", et elle a expliqué que la situation avait instillé un nouveau sentiment de crainte et de regret, sachant que de nombreux fans avaient prévu d'assister aux concerts.

Swift a également remercié les autorités pour leur rôle dans la prévention d'un potentiel désastre. Elle a trouvé du réconfort dans la chaleur et l'unité affichées par ses fans. Après l'annulation en Autriche, Swift a poursuivi avec cinq spectacles sold-out consécutifs à Londres. Elle a exprimé sa détermination à assurer la sécurité de ses fans dans la capitale britannique.

Swift répond aux critiques

Les fans attendaient avec impatience la réponse de Swift depuis l'annulation des concerts à Vienne, certains exprimant leur déception face à son silence. Swift a clarifié sa position, déclarant : "Pour éviter de provoquer ceux qui pourraient souhaiter nuire à mes spectateurs, je choisis de ne pas aborder certains sujets en public." Swift a expliqué que dans de telles situations, "le silence" signifie se retenir et attendre le moment approprié pour s'exprimer.

Certains fans ont été surpris par le silence initial de Swift, compte tenu de sa proximité avec ses fans. Elle a souligné que sa principale préoccupation était de réussir la partie européenne de sa tournée, ce qu'elle a réussi à accomplir. Mardi soir, elle a conclu ses spectacles européens au stade de Wembley à Londres, devant un public d'environ 90 000 personnes.

Deux individus, suspectés de sympathiser avec l'État islamique, ont été arrêtés en Autriche il y a deux semaines. On a rapporté que l'un d'eux avait prévu de mener une attaque près du stade pendant l'un des concerts de Swift, entraînant l'annulation des spectacles à Vienne.

Un montagnes russe émotionnel

En décrivant son expérience à Londres, Swift a écrit : "Se produire à Londres était comme monter sur un montagnes russe émotionnel." Le public était animé, passionné et rempli de joie, leur énergie ressemblant à une étreinte chaleureuse de 90 000 personnes, offrant à Swift un sentiment de tranquillité. Londres semblait être un rêve magnifique à ses yeux.

Le dernier concert à Londres a été une célébration paisible, avec des fans allant même jusqu'à offrir des bracelets d'amitié aux agents de police et aux membres de la sécurité. Swift a diverti le public pendant trois heures et demie, concluant le spectacle avec une pluie de confettis et de feux d'artifice. Certains "Swifties" ont conservé les confettis en souvenirs.

Swift commentera-t-elle l'élection américaine ?

La " Eras " tournée de Swift l'a menée dans plusieurs pays européens cet été, y compris l'Allemagne. Elle a exprimé sa gratitude envers ses fans, déclarant : "C'était un plaisir de me produire pour vous, de danser avec vous et de partager ces moments magiques." Elle reconnaît maintenant le besoin de se reposer avant que la tournée ne reprenne en octobre. Des concerts futurs sont prévus aux États-Unis et au Canada. En tant que figure publique, Swift pourrait bientôt être confrontée à des demandes pour exprimer son opinion sur l'élection américaine.

During the 2020 presidential election, Swift supported the incumbent, Joe Biden, over then-Republican president, Donald Trump. The question now is: Will Swift involve herself in the upcoming contest between Trump and the Democratic candidate, Kamala Harris?

