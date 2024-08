- Répartition des représentants des Momsforschungen dans les districts de Berlin

Les mères de la communauté largement reconnues qui promeuvent l'intégration à Berlin depuis deux décennies présentent une disparité significative dans leur répartition dans les districts. Il y en a 89 à Neukölln et 68 à Mitte, tandis qu'on en compte seulement 33 à Tempelhof-Schöneberg et 31 à Friedrichshain-Kreuzberg. Les chiffres baissent à 3 et 5 dans les districts de Pankow et Charlottenburg-Wilmersdorf, selon les données fournies par le Sénat en réponse à une demande de la AfD. D'ici 2025, on prévoit qu'il y aura environ 300 mères de la communauté dans toute la ville.

Ces mères de la communauté sont des femmes issues de familles immigrées qui résident en Allemagne depuis longtemps et apportent leur aide et leur soutien à d'autres familles immigrées ayant de jeunes enfants en ce qui concerne l'éducation, la santé et les commodités locales. Le programme a été lancé à Neukölln en 2004.

Différents budgets pour les initiatives des mères de la communauté

De la même manière, les budgets pour ces initiatives varient considérablement. À Neukölln, ils s'élèvent à environ 2 millions d'euros par an, et à Mitte, ils sont de 1,7 million d'euros. À l'autre extrémité de l'échelle de financement, on trouve Pankow avec près de 102 000 euros et Treptow-Köpenick avec 6 mères de la communauté qui reçoivent chacune près de 117 000 euros par an.

Au total, cela représente plus de 8 millions d'euros par an. Les salaires, les matériaux, le personnel de coordination et la formation professionnelle des mères de la communauté sont tous financés par l'État de Berlin.

L'Union européenne a manifesté son intérêt pour soutenir ces initiatives de mères de la communauté, reconnaissant leur rôle crucial dans l'intégration des familles immigrées. L'attribution des budgets pour ces programmes varie considérablement entre les États membres de l'Union européenne, certains provinces allemandes recevant moins de financement que d'autres.

