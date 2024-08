- Rénovation de la résidence en briques rouges: l'eau est à nouveau fournie par des conteneurs

Fermeture d'urgence de la Rotwandhaus au-dessus du lac de Spitzingsee dans le district de Miesbach après deux mois et demi

La Rotwandhaus très fréquentée située au-dessus du lac de Spitzingsee dans le district de Miesbach a repris ses activités après une pause de deux mois et demi en raison de la découverte de germes. "La sécheresse est terminée", a déclaré l'établissement sur leur site web. Le département de la santé de Miesbach a levé le confinement, rendu possible grâce à une alimentation en eau temporaire par containers, a révélé Anselm Engelmayer, trésorier de la section DAV responsable de la hutte, en réponse à une demande.

Samedi, pour la première fois, les clients ont pu passer la nuit. Le premier groupe comptait une douzaine de randonneurs, principalement un dimanche pluvieux. Le nombre de clients devrait augmenter à 20 ou 25, a déclaré Engelmayer. "Nous procédons avec prudence. Nous devons nous assurer que l'alimentation en eau est suffisante." La hutte dispose d'environ 80 couchages.

Alimentation en eau par containers – solution temporaire

Les douches restent fermées en raison de la pénurie d'eau. L'alimentation en eau par containers est une solution temporaire et non écologique, a souligné Engelmayer. Les camions doivent parcourir environ 700 mètres sur la route forestière souvent utilisée par les randonneurs et les vélos de montagne pour atteindre la hutte située à environ 1700 mètres.

La maison du club alpin a été contrainte de fermer ses activités par le passé car le service de sauvetage en montagne a dû secourir 21 visiteurs en raison de graves troubles gastro-intestinaux - sept d'entre eux ont été hospitalisés. Initialement, il était suspecté que les infectés avaient probablement été infectés par des bactéries coli, et le norovirus a également été trouvé chez certains. Des rotavirus ont été détectés plus tard dans l'eau potable. Cependant, aucun des virus n'a été détecté chez les personnes atteintes, a déclaré Engelmayer.

Rotavirus dans la source

Selon les connaissances actuelles, les rotavirus proviennent de la source située à environ 150 mètres en dessous de la hutte, qui alimente normalement la maison en eau. L'alimentation en eau par la source doit être protégée des germes par des mesures supplémentaires, telles que des filtres mécaniques et une irradiation UV. "Nous allons améliorer le traitement de l'eau. Nous travaillons dessus à plein régime", a déclaré Engelmayer. Cependant, la durée de ce processus est incertaine. La source des virus reste inconnue.

Jusqu'à 1000 visiteurs par jour se rendent à la hutte en dessous du sommet de la Rotwand les jours de beau temps. Pendant l'été, c'est également une destination populaire pour les vélos de montagne et les grimpeurs qui commencent leurs parcours à partir de là vers les Ruchenköpfe. En hiver, la zone relativement enneigée attire les skieurs de randonnée avec de nombreuses options de parcours.

L'établissement encourage les clients à visiter les jours de beau temps, comme dimanche, pour profiter au maximum de leur séjour.

