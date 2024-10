"Renoncer à des territoires pour des gains" - Retirer des territoires pourrait être une stratégie pour l'Ukraine

Selon "The New York Times", l'analyste militaire Mykola Bielieskov de l'Institut d'études stratégiques de l'État ukrainien décrit la stratégie de l'Ukraine comme "abandonner du territoire pour des pertes". Cela implique de se retirer des villes assiégées après avoir infligé de lourdes pertes en personnel et en matériel aux Russes. "Le but est de les faire perdre le plus possible avant qu'ils ne se rendent compte que c'est une perte de temps", déclare Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien. Certains commandants ukrainiens préfèrent également abandonner une position ou un établissement si cela réduit leurs propres pertes en personnel, compte tenu des attaques inlassables.

13:14 Ukraine: la Russie se concentre sur le pont de Crimée plutôt que sur d'autres objectifs domestiques importants

Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, évoque la livraison de missiles anti-aériens S-300 dans la région du pont de Crimée sur la chaîne de télévision Espreso. "Ils ont vraiment besoin de se réapprovisionner", déclare Pletenchuk. "La Russie a déployé un nombre important de systèmes anti-aériens là-bas. Et ils ne l'auraient pas fait sans raison. Ils ont besoin de missiles, ce n'est pas un hasard." La Russie donne la priorité au pont de Crimée plutôt qu'à d'autres objectifs importants sur son propre territoire, explique le porte-parole. Le pont sert plus à des fins symboliques qu'à des fins purement logistiques, ajoute-t-il. L'Ukraine cherche à détruire définitivement le pont, mais n'y est pas encore parvenue en raison de sa forte protection. La structure a été endommagée deux fois par des attaques.

12:48 Merz : si l'Occident recule, la Russie en voudra plus

Le président de l'UDI Friedrich Merz met en garde dans un article invité pour "Focus" : "Nous ne devons pas être trompés ou laisser l'Occident se tromper sur la nature de cette guerre. Poutine démantèle un ordre politique en Europe que nous avons construit avec la Russie, pas contre la Russie, après 1990." Ni l'Europe ni l'OTAN n'ont provoqué ou violé aucun contrat qui pourrait justifier une guerre contre l'Ukraine, déclare Merz. Si l'Ukraine reste résiliente et que l'Occident continue de la soutenir, la Russie réalisera que la violence militaire supplémentaire est vouée à l'échec, dit-il. Cependant, si l'Occident recule, "la Russie aura gagné et en voudra plus".

12:14 Le militant russe de l'opposition Dadin serait mort au combat en Ukraine

Le militant russe de l'opposition Ildar Dadin serait mort au combat en combattant du côté de l'Ukraine, selon un journaliste Xenya Larina sur la plateforme X. Il n'y a pas eu de confirmation de Kyiv. Dadin a été condamné à trois ans de prison en Russie en 2015 pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Il a ensuite été libéré après avoir purgé 15 mois de sa peine. En 2023, il est allé en Ukraine pour combattre la Russie dans la guerre.

11:34 La 60e brigade ukrainienne publie une vidéo d'une frappe de drone impressionnante sur un char russe

La 60e brigade d'Ukraine a publié une vidéo de ce qu'elle affirme être la destruction dévastatrice d'un char russe à l'aide d'un drone dans la région de Donetsk. La séquence montre l'attaque du drone causant une explosion monumentale qui envoie la tourelle du char dans les airs.

11:06 Plusieurs morts civils et de nombreux blessés suite aux attaques russes

Les attaques russes en Ukraine ont entraîné la mort d'au moins quatre personnes et au moins 30 blessés, selon le "Kyiv Independent" hier.

10:33 Le défenseur de Wuhledar signale une supériorité significative de la Russie en matière de systèmes d'artillerie

Selon les rapports ukrainiens, le ratio des munitions d'artillerie est maintenant de 3 pour 1 en faveur du côté russe. Cependant, un soldat de la 72e brigade, qui a défendu la ville de Wuhledar jusqu'à son récent retrait, signale un ratio beaucoup plus défavorable en ce qui concerne le nombre de systèmes d'artillerie. En fin d'été, les Russes avaient un avantage de 10 pour 1 en systèmes d'artillerie autour de Wuhledar. "Comment un de nos systèmes d'artillerie peut-il affronter 10 des leurs ?" s'est demandé le soldat au "New York Times". Il a également déclaré au journal que les forces russes peuvent submerger les défenses ukrainiennes si elles se concentrent sur une zone spécifique.

09:59 La Russie lance des attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 87 attaques de drones au-dessus de l'Ukraine pendant la nuit. Quatre missiles ont également été abattus, l'armée de l'air rapportant la destruction de 56 drones et de deux missiles. 25 autres drones ont probablement été abattus par des mesures de guerre électronique.

09:13 La Première ministre danoise Frederiksen s'excuse auprès de l'Ukraine pour le retard dans la livraison des F-16

Une vidéo circulant sur les canaux ukrainiens montre la Première ministre danoise Mette Frederiksen s'excusant auprès de l'Ukraine lors du Forum GLOBSEC pour le retard dans la livraison des avions de combat F-16. Elle voulait les livrer au début de la guerre, mais il y a eu à nouveau de longues discussions pour savoir si c'était une bonne idée. Le Danemark a promis à l'Ukraine un total de 19 avions de combat, mais il n'y a pas assez de pilotes et la formation prend beaucoup de temps. Seuls quelques F-16 ont été déployés jusqu'à présent, livrés cet été. L'invasion russe a commencé en février 2022. Le Danemark est parmi les pays qui mènent constamment les livraisons d'armes, tandis que d'autres nations font preuve de plus de retenue.

07:50 Ukraine: Destruction de plusieurs positions russes - avec des missiles Storm ShadowLe quartier général des Forces armées ukrainiennes rapportent la destruction de trois bases opérationnelles des 35e et 27e brigades de chars russes, ainsi que de la 2e armée combinée. Cette opération a été exécutée par l'Air Force et les unités de roquettes et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes en coordination avec d'autres composantes des forces de défense. Les actions ont été entreprises avec des missiles Storm Shadow et des roquettes GMLRS. L'Ukraine utilise les Storm Shadow britanniques depuis un certain temps, bien qu'il ne soit pas clair si elle a encore utilisé la version à longue portée. Les GMLRS peuvent être tirées à partir de lanceurs multiples HIMARS et ont une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : Les efforts de recrutement russes peinent et sont limitésLa Russie prévoit de continuer à offrir des incitations généreuses aux nouveaux recrues signant des contrats militaires avec le ministère de la Défense dans les années à venir. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) met en évidence des rapports suggérant que ces initiatives de recrutement en cours produisent moins de résultats et que l'augmentation des incitations financières indique que "les efforts de recrutement actuels sont insuffisants pour maintenir la production continue de nouvelles forces essentielles pour que l'armée russe conserve son élan offensif en Ukraine". L'ISW prévoit des plafonds de recrutement à moyen et long terme pour la campagne de mobilisation russe et estime que les incitations financières renforcées ne résoudront pas significativement ces contraintes.

06:20 Expert russe identifie les défis pour la Russie - les opportunités pour l'offensive ukrainienneL'expert russe Mark Galeotti écrit dans un article invité pour le "Sunday Times" que l'Ukraine, avec l'équipement neuf qu'elle reçoit, pourrait déployer des brigades pour mener une contre-offensive d'envergure d'ici 2025. Simultanément, Galeotti anticipe la possibilité d'approbations pour l'utilisation d'armes à longue portée telles que les ATACMS et les Storm Shadow. Et même sans cela, Kyiv utilise déjà avec succès ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes, selon lui. Entre-temps, il est de plus en plus difficile pour la Russie de recruter des soldats malgré les généreuses rémunérations, il y a une pénurie de main-d'œuvre importante dans le pays, et les stocks d'équipement militaire diminuent. Galeotti considère les principales menaces pour l'Ukraine dans le renforcement des forces au sein de l'UE qui sont opposées à l'aide à l'Ukraine, et une possible victoire de Donald Trump aux États-Unis.

05:40 Cinq républicains mettent en garde contre les liens croissants de la Hongrie avec la RussieAprès une visite en Hongrie, cinq sénateurs républicains américains ont exprimé leurs préoccupations quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et à l'érosion des institutions démocratiques. La délégation comprenait les sénateurs républicains Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven. Le sénateur Jerry Moran a exprimé ses préoccupations quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et à la détérioration de ses institutions démocratiques, en appelant à une collaboration plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. "Il est dans notre intérêt commun de travailler étroitement ensemble. Nous exhortons la Hongrie à reconnaître et à répondre aux avertissements de ses alliés." La Hongrie est un allié crucial de la Russie au sein de l'UE. Le Premier ministre Orban a repeatedly obstructed aid for Ukraine, advocated for negotiations, and often echoed Kremlin arguments. Although Hungary has criticized the war, it has declined to supply Ukraine with weapons.

03:27 La défense aérienne ukrainienne repousse une attaque aérienne russe sur KyivSelon des sources militaires ukrainiennes, les unités de défense aérienne ukrainiennes ont prétendument repoussé une attaque aérienne russe sur Kyiv, comme le rapportent les canaux Telegram des nouvelles militaires ukrainiennes. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni.

01:58 L'ambassadeur russe aux États-Unis quitte WashingtonL'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, quitte apparemment son poste diplomatique, selon les médias russes. L'ambassadeur retourne à Moscou, selon un représentant du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence de presse Interfax. Le journal "Vedomosti" a rapporté que le départ d'Antonov était imminent. Plus de détails ne sont pas immédiatement disponibles. Antonov a été ambassadeur à Washington depuis 2017.

23:46 L'Ukraine : les Russes tuent régulièrement des prisonniers de guerre - 93 soldats massacrésLes autorités chargées de l'application de la loi détiennent des preuves fiables selon lesquelles les troupes d'invasion russes ont exécuté un grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Selon l'agence de presse Ukrinform, Yuri Belousov, chef du département des crimes de guerre du Bureau du procureur général, a déclaré à la télévision nationale : "Nous disposons maintenant d'informations sur 93 de nos soldats qui ont été tués sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été tués cette année. La tendance à exécuter des prisonniers date de novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", a déclaré Belousov.

22:14 Rapport : des concessions territoriales potentielles de Kyiv sur l'adhésion à l'OTAN ?L'Ukraine reste déterminée à récupérer les territoires occupés par la Russie depuis une décennie. Cependant, elle manque de personnel, d'armements et de soutien de l'alliance occidentale pour y parvenir. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy suggère maintenant que Kyiv prépare "des décisions significatives" avec Washington et d'autres États pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à demander un soutien militaire et diplomatique de ses alliés pour contraindre la Russie à négocier. Les diplomates occidentaux et de plus en plus d'officiels ukrainiens croient que des garanties de sécurité significatives pourraient ouvrir la voie à une solution négociée, avec la Russie conservant le contrôle de facto sur tout ou partie des territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Des discussions sont également en cours concernant la possibilité pour l'Ukraine d'obtenir l'adhésion à l'OTAN dans le cadre de cela.

La Russie connaît une perte d'équipement significative, perdant en moyenne trois fois plus d'équipement que l'Ukraine. Selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague et travaillant pour le service de surveillance open-source néerlandais Oryx, la Russie épuise progressivement ses stocks d'équipements de l'ère soviétique, sa capacité de production peinant à combler les pertes. Malgré une force militaire plus importante et une armement supérieur, la Russie pourrait rencontrer des défis significatifs si le soutien occidental s'intensifie, met en garde Janowski. De plus, plusieurs livraisons d'équipement militaire promises sont toujours en attente. Selon Oryx, l'Ukraine attend toujours la livraison d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles qui ont été précédemment promis.

20:34 Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un bombardier russe, des images de débris ont été publiées

Les troupes ukrainiennes ont prétendument abattu un avion de combat russe. L'incident s'est produit près de Kostiantyniwka dans la région de Donetsk samedi, selon le chef de l'administration militaire locale. Des images montrent les restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, entraînant un incendie.

