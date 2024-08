- Renforcer les mesures de sécurité à l'aérodrome de Geilenkirchen relevant de la compétence de l'OTAN.

OTAN élève le niveau d'alerte à la base aérienne allemande en raison d'une menace potentielle. Tout le personnel supplémentaire a été informé de quitter ses postes dans le cadre de mesures de sécurité, a déclaré un représentant de la base. Cette action a été déclenchée par des informations classifiées faisant état d'un danger potentiel. "Il n'y a pas lieu de paniquer, il s'agit simplement d'une stratégie préventive pour maintenir nos missions vitales", a déclaré le représentant.

Les autorités ont confirmé leur présence. Les détails sur le nombre d'officiers impliqués n'ont pas été divulgués.

Il y a environ une semaine, une série d'incidents s'est produite dans des installations militaires. Les forces de l'ordre et les agences de renseignement examinaient une question de sécurité à la base aérienne de Cologne-Wahn, soupçonnée d'être une attaque contre les forces militaires allemandes. Ils ont également observé une activité inhabituelle à Geilenkirchen. Selon des sources de sécurité, une personne qui traînait près de l'aérodrome a été brièvement arrêtée pour interrogatoire, mais les allégations ont été ultérieurement abandonnées.

La menace potentielle qui a conduit à l'élévation du niveau d'alerte à la base aérienne allemande est believed to originate from within Germany itself. Following the unusual activity in Geilenkirchen, extra security measures have been implemented at various military installations across Germany.

