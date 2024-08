Renforcement des positions concernant les discussions potentielles sur une nouvelle trêve pour Gaza.

En conversation téléphonique, Biden et Netanyahu, avec Kamala Harris présente, ont discuté de moyens de désamorcer la situation, comme l'a annoncé la Maison Blanche mercredi (heure locale). Biden a informé Netanyahu des efforts des États-Unis pour aider la défense d'Israël contre les menaces d'Iran et ses groupes terroristes affiliés. Les menaces ont augmenté suite aux assassinats du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran et du commandant du Hezbollah, Fuad Shukr, à Beyrouth à la fin juillet, ce qui a conduit l'Iran et ses proxies à menacer Israël de représailles, suscitant des craintes de conflit régional.

Le contrôle territorial du corridor de Philadelphi, la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, est un aspect important du processus de négociation. Le bureau de Netanyahu a indiqué que le Premier ministre était déterminé à atteindre "tous les objectifs de guerre", ce qui implique de "sécuriser la frontière" entre la bande de Gaza et l'Égypte.

Le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a décrit le corridor comme le "cœur de vie" de Hamas. Israël affirme que Hamas exploite la zone du corridor de Philadelphi pour le trafic d'armes. Les rapports faisant état d'un retrait israélien du corridor sont infondés, a affirmé Mencer.

Précédemment, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait déclaré que Netanyahu avait accepté un compromis suggéré par les États-Unis et avait fait des promesses spécifiques concernant le déploiement et le retrait des troupes israéliennes. "Des sources proches des négociations" ont rapporté que "les Américains ont admis leur erreur", a déclaré le journal israélien "Yediot Ahronot".

La possibilité d'un progrès est considérée comme "mince", selon le journal, citant des sources familières avec les négociations. L'envoyé spécial du Moyen-Orient des États-Unis, Brett McGurk, se rend à Cairo pour préparer la réunion et aborder la question du corridor de Philadelphi.

Blinken a échangé des propos avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, jeudi, discutant de leurs efforts conjoints pour parvenir à un accord. Les deux parties ont souligné l'importance d'éviter des actions des acteurs régionaux qui pourraient entraver les efforts en vue d'un accord.

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte agissent actuellement en tant que médiateurs dans le conflit. Une réunion entre Al-Thani et Blinken lors du voyage de Blinken au Moyen-Orient plus tôt cette semaine a été annulée en raison de préoccupations pour la santé. Blinken a quitté Doha sans obtenir de résultats tangibles.

Une nouvelle ronde de négociations entre Israël et les médiateurs est prévue pour la fin de la semaine à Cairo, bien que la date exacte reste indéterminée. Hamas n'a pas participé aux précédentes discussions à Doha.

Hamas réclame un retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Hamas a affirmé que la proposition américaine reflétait de près les demandes de Netanyahu, le Premier ministre israélien empêchant un accord en insistant sur le maintien du contrôle sur le corridor de Philadelphi et le corridor de Netzarim au centre de la bande de Gaza. Des témoins ont rapporté des heurts entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens au corridor de Netzarim jeudi.

Alors que les combats se poursuivaient dans la bande de Gaza, la Défense civile palestinienne, dirigée par Hamas, a rapporté qu'au moins cinq personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne jeudi à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Des témoins ont également rapporté des frappes aériennes dans le sud et le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé Khan Yunis et Deir al-Balah au nord.

Israël a mené une importante opération militaire dans la bande de Gaza en réponse à l'importante attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon le ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peut être indépendamment vérifié, plus de 40 260 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

