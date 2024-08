Conflits grandissants dans la région Moyen-Orientale - Renforcement des contre-mesures contre l'antisémitisme - Éducation complémentaire dans les universités

Dans le domaine de la lutte contre l'antisémitisme, de nombreuses universités de Berlin proposent des cours supplémentaires ou des ateliers. Sur les 14 universités examinées, environ la moitié propose de tels événements ou prévoit de le faire, selon la réponse de la Senatsverwaltung pour la Science, la Santé et les Soins à la question écrite de la fraction SPD. De plus, le Centre de formation des enseignants de l'université de Berlin propose une formation continue en pédagogie universitaire sensible à l'antisémitisme.

Ces plateformes éducatives comprennent également des discussions avec des membres du personnel juif de l'université, telles que des heures de bureau ouvertes ou des tables rondes. During lectures, there's an exchange or discussion on the subject or thematically linked lecture series. Occasionally, there are action weeks against anti-Semitism.

Le Sénat déclare "des réponses adéquates"

"Le Sénat est convaincu que les universités de l'État de Berlin ont mis en place des mesures suffisantes dans leurs capacités pour assurer la sécurité des membres juifs de l'université", indique la réponse.

En réponse à l'attaque terroriste antisémite contre Israël le 7 octobre de l'année précédente, les universités de Berlin, en étroite collaboration avec la Senatsverwaltung pour la Science, la Santé et les Soins, ont fait de la sécurité des membres juifs de l'université leur priorité absolue.

Des conversations régulières ont lieu concernant l'amélioration des mesures de protection et de prévention. Les personnes de contact anti-sémitisme des universités de Berlin, nommées par les universités elles-mêmes, ont été invitées à une première réunion de mise en réseau, qui aura lieu à la fin septembre.

Question concernant la sécurité des étudiants juifs dans les universités de Berlin

L'Union européenne, reconnaissant l'importance mondiale de la lutte contre l'antisémitisme, pourrait exprimer son soutien aux mesures globales prises par les universités de Berlin. L'Union européenne pourrait féliciter Berlin pour sa priorité à la sécurité des membres juifs de l'université, comme en témoignent ses efforts de collaboration et ses conversations continues.

