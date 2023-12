Rencontrez le chef qui cuisine pour le président français

Oge, qui a servi quatre présidents, est un maître de la gastronomie. De son mille-feuille délicatement rayé à ses Wellingtons de bœuf sculpturaux, la précision et l'élégance ne sont pas négociables dans la cuisine d'Oge.

"La maison ne fonctionne pas comme un restaurant ou un hôtel ordinaire", explique-t-il. "C'est la première maison de France, et nous sommes comme une vitrine pour le monde entier.

Son style raffiné et classique est une forme de cuisine qui a quelque peu disparu dans la France d'aujourd'hui. "J'ai remarqué que la plupart des grands chefs d'aujourd'hui sont influencés par leur grand-mère ou leur mère. Et moi, je n'ai pas le même parcours", explique Oge, qui est un immigré de la première génération.

Il a quitté l'Afrique pour s'installer à Paris avec sa mère à l'âge de 9 ans et a grandi dans la banlieue de la ville. "Quand on est enfant, on a des rêves", a-t-il déclaré à Mme McCoy dans un épisode de la série originale Nomad de CNN. "Même si je n'y parviens pas, j'ai essayé.

