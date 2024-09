- Rencontre hebdomadaire pour les discussions sur l'immigration

Membres de l'alliance du feu tricolore, de l'Union et de divers organismes gouvernementaux prévoient de poursuivre leurs discussions sur les politiques d'immigration lors de la semaine à venir. C'est ce qu'a révélé la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens (SPD), après la première ronde de négociations à Berlin. La réunion avait été organisée comme une consultation privée.

Behrens a décrit les pourparlers comme positifs. "J'ai trouvé cela très productif aujourd'hui." L'Union a également été coopérative, a-t-elle commenté, exprimant un optimisme considérable. Elle était convaincue qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé sur des mesures larges, "même avec un soutien significatif et large de tous les mouvements démocratiques".

L'Union a exprimé son mécontentement face aux annonces de l'alliance du feu tricolore

Avant la réunion, les représentants de l'Union avaient clairement indiqué que les annonces faites par l'alliance du feu tricolore la semaine précédente, connues sous le nom de "paquet de sécurité", n'étaient pas assez strictes pour eux. Ils ont insisté sur la nécessité de contrôler l'immigration non autorisée.

Le "paquet de sécurité" décrit des mesures dans trois domaines : une position plus ferme sur le rapatriement des demandeurs d'asile rejetés dans leur pays d'origine, des actions plus décisives contre le terrorisme islamique et le renforcement du contrôle des armes à feu. Le gouvernement fédéral l'a présenté en réponse à l'attaque islamiste présumée à Solingen, qui a fait trois morts.

