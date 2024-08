- Rencontre entre Selke et Glatzel: Baumgart est aux prises avec une querelle de décision

L'équipe avait été impatiente de voir Davie Selke et Robert Glatzel à HSV depuis le premier match de la saison. Les deux attaquants ont partagé une étreinte émouvante après avoir marqué un but, au grand plaisir des spectateurs et des officiels. Cependant, ils ont dû attendre jusqu'à dimanche pour voir cette scène se matérialiser lors des dernières minutes du match aller de la DFB-Pokal contre l'équipe de Regionalliga SV Meppen.

Selke et Glatzel ont tous deux trouvé le fond du filet après leur entrée en jeu lors de la victoire écrasante 7-1 - faisant ainsi leur entrée dans la campagne naissante de HSV. "Marquer mon premier but pour HSV m'a rendu fou de joie", a déclaré Selke, se souvenant des huées des fans de Meppen qui lui en voulaient toujours pour avoir célébré son but victorieux en 2018 lors de la DFB-Pokal pour son ancien club Hertha BSC devant la tribune de Meppen. "Je pense que ma réponse était appropriée."

L'entraîneur de HSV Steffen Baumgart a accueilli cette réponse. Selke et Glatzel sont censés former la principale paire d'attaque à HSV. Cependant, en raison de blessures récurrentes, Ransford Königsdorffer a saisi l'occasion et a marqué trois buts lors des deux premiers matches de la 2. Bundesliga.

Maintenant, Selke et Glatzel se remettent progressivement, offrant à Baumgart un choix difficile avant le derby du Nord contre Hannover 96 vendredi. "Cela renforce la profondeur de l'équipe. Si vous visez un objectif important, alors vous avez besoin de chaque joueur", a déclaré l'entraîneur de HSV. "Mais en regardant 96, je vois Davie comme l'option la plus prometteuse."

Cependant, Glatzel montre également de bons progrès. Après une semaine d'entraînement collectif, il a obtenu 15 minutes de jeu à Meppen. "Je pense que j'ai quelques minutes de plus d'endurance à Hannover", a déclaré Glatzel, qui a manqué une longue période de jeu pour la première fois de sa carrière en raison d'une blessure. "C'était génial", a déclaré Glatzel après son retour.

