- Rencontre de solidarité pour la dernière génération à Berlin

Suite à une perquisition chez des membres du groupe climatique "Last Generation", environ 25 personnes se sont réunies en signe de solidarité à la Porte de Brandebourg à Berlin, selon les rapports de police. Initialement, la situation est restée calme, selon un porte-parole de la police. Le groupe climatique a cependant affirmé qu'environ 50 participants avaient rejoint l'action de solidarité. L'appel du groupe pour cette réunion était une réponse aux perquisitions du matin. Ils voulaient montrer pacifiquement et résolument leur solidarité avec les huit personnes concernées.

Deux semaines plus tôt, lors d'une perturbation à l'aéroport de Francfort, le parquet de Francfort a lancé des perquisitions chez des membres du groupe climatique et a prélevé des échantillons d'ADN. Les perquisitions ont ciblé les domiciles de huit individus âgés de 20 à 44 ans dans le Bade-Wurtemberg, Berlin, Saxe et Saxe-Anhalt, selon le parquet de Francfort. Ces huit individus sont soupçonnés d'avoir pénétré illégalement sur le tarmac de l'aéroport le matin du 25 juillet.

Malgré le rapport de la police faisant état de seulement 25 personnes à la manifestation de solidarité organisée par le groupe climatique "Last Generation" à la Porte de Brandebourg, le groupe a affirmé qu'environ 50 participants y avaient pris part. En réponse aux perquisitions du matin menées par le parquet de Francfort chez des membres du groupe climatique, l'action de solidarité a été organisée.

