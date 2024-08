- Rencontre de la Lune et de la Terre par un vaisseau spatial en orbite

L'Agence spatiale européenne (ESA) a rapporté qu'un satellite baptisé "Juice" a achevé son premier passage rapproché à la fois autour de la Lune et de la Terre en l'espace d'une journée. Au cours de cette approche, "Juice" a maintenu une altitude d'environ 6 840 kilomètres au-dessus de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Pacifique, capturant des images avec ses caméras embarquées et collectant des données scientifiques à l'aide de huit de ses dix instruments. L'ESA a confirmé cet événement mercredi.

Assistance gravitationnelle

Selon l'ESA, l'objectif principal de cette approche était de manipuler la trajectoire de "Juice" en utilisant les forces gravitationnelles de la Lune et de la Terre pour modifier la vitesse et la direction du vaisseau spatial. Avant d'atteindre la Terre, "Juice" est passé près de la Lune à une altitude d'environ 750 kilomètres. Le vaisseau spatial se dirige maintenant vers le système solaire interne, avec pour projet d'examiner Vénus.

Bénéfices de l'approche

La manœuvre a permis d'économiser environ 100 à 150 kilogrammes de carburant pour la mission, permettant à "Juice" de s'approcher plus près de Jupiter que prévu. De plus, Plum a suggéré que la mission pourrait potentiellement être prolongée. "Le minutage et l'emplacement précis de ce double passage rapproché nous offrent une excellente occasion d'étudier en détail les performances des instruments de 'Juice'", a expliqué la scientifique des opérations Claire Vallat.

Tâche complexe

L'ESA a qualifié l'approche de "Juice" (Explorateur des lunes glacées de Jupiter) d'épreuve difficile sans précédent dans l'histoire des missions spatiales. Les experts craignaient que la moindre erreur puisse faire dévier "Juice" de sa trajectoire, mettant ainsi fin à la mission.

En 2031, il est prévu que "Juice" atteigne Jupiter, où il effectuera une investigation approfondie des lunes Europa, Callisto et Ganymède, les lunes géantes de gaz. Les scientifiques spéculent sur la présence d'eau sous une croûte de glace d'un kilomètre d'épaisseur sur ces lunes, ainsi que sur la possibilité de conditions propices à la vie. L'ESA prévoit que la mission à Jupiter durera de 2031 à 2035.

Au cours de cette mission, "Juice" a capturé des données et des images précieuses sur l'Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à une compréhension scientifique plus large des caractéristiques atmosphériques et géographiques de la région. Par la suite, l'ESA prévoit d'utiliser les connaissances accumulées lors de cette approche pour améliorer ses initiatives d'exploration spatiale futures en Asie du Sud-Est.

