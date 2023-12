Rencontre avec Roni Saslove, la première femme vigneronne d'Israël

Mais lorsqu'il s'agit de vignerons individuels qui mettent le vin israélien sur le devant de la scène mondiale, le nom de Roni Saslove est celui qui revient le plus souvent.

Cette viticultrice, sommelière et éducatrice née au Canada et élevée en Israël a l'amour du plein air et de l'industrie du vin dans le sang.

Son père, Barry Saslove, a fondé en 1991 le domaine viticole Saslove, qui porte son nom, sur les hauteurs du Golan, et il est devenu évident que Roni serait l'un de ses enfants à poursuivre l'entreprise familiale.

Elle a travaillé sur sa première récolte de vin à l'âge de quatorze ans et a été immédiatement séduite.

Pendant son service national obligatoire après le lycée, elle a travaillé comme guide de la nature pour les soldats.

Saslove a fini par rejoindre son père dans l'exploitation viticole, mais elle avait des vues au-delà des vignes : elle ne voulait pas seulement cultiver le vin, mais aussi encourager les Israéliens - en particulier les femmes - à expérimenter le vin et à en apprendre davantage sans se sentir intimidés.

Elle avait remarqué que de nombreux consommateurs, en particulier des femmes, venaient à une dégustation de vin et s'excusaient immédiatement de ne rien connaître au vin ou de ne pas en avoir essayé beaucoup de sortes différentes.

D'autres se sentent gênés et s'inquiètent de commander le "mauvais" vin.

C'est ainsi que Mme Saslove a commencé à envisager une réorientation de sa carrière, non seulement en tant que viticultrice, mais aussi en tant qu'évangéliste du vin.

Sa famille a vendu son exploitation viticole et Mme Saslove s'est installée à Tel Aviv, où elle a ouvert une salle de dégustation dans le quartier branché de Sarona, donnant aux gens l'occasion de goûter différents vins, d'en apprendre davantage sur les différents millésimes et d'expérimenter des accords mets-vins.

Aujourd'hui, elle est devenue une sorte d'ambassadrice du vin israélien, parcourant le monde au nom de sa patrie et encourageant les gens du monde entier à goûter certains des meilleurs vins d'Israël.

"Les vins israéliens - un peu comme Israël - sont très complexes", dit-elle en riant.

Un bon point de départ ? Avec l'un des vins de Saslove, bien sûr. Le "Adom", qui signifie rouge en hébreu, est l'un des vins préférés de la viticultrice.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com