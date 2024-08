Rencontre avec Merz-Scholz: la CDU exhorte la chancelière à changer de cap sur l'immigration

Le chef de la CDU, Merz, doit s'entretenir avec Scholz à la Chancellerie le matin. Cette rencontre avait été planifiée à l'avance, mais Merz souhaite maintenant aborder la politique migratoire et les conséquences de l'attaque de Solingen plus spécifiquement. Cet incident tragique a coûté la vie à trois personnes et en a blessé huit lors d'une attaque au couteau un vendredi soir. Le présumé agresseur, un Syrien de 26 ans, s'est rendu le lendemain et a été arrêté. Malheureusement, il aurait dû être expulsé du pays l'année dernière.

"Peut-être que l'incident de Solingen incitera Scholz à agir", a commenté Linnemann. "Nous sommes déjà à midi, si ce n'est plus." Les installations d'hébergement des réfugiés dans les localités sont au bord de la rupture. L'Union est prête à travailler avec l'administration pour tirer des conclusions, a souligné le secrétaire général du parti. "Nous nous concentrons sur le fait que ce pays ne nous échappe pas."

Cependant, l'administration fédérale a déclaré lundi que les demandes d'interdiction générale d'accueil de réfugiés syriens et afghans sont considérées comme inconstitutionnelles. "Cela violerait la loi fondamentale et serait probablement en contradiction avec les réglementations en matière de droits de l'homme de l'UE", a expliqué le porte-parole du gouvernement Hebestreit. Il a lancé un avertissement sévère contre la violation de la constitution.

Le SPD, en tant que partenaire clé de la coalition gouvernementale, pourrait être amené à donner son avis sur le débat sur la politique migratoire. Après la rencontre des chefs de la CDU et du SPD, le SPD pourrait plaider en faveur de politiques d'intégration des réfugiés plus strictes suite à l'attaque de Solingen.

Lire aussi: