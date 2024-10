Renault cesse la production de moteurs de Formule 1.

Depuis l'époque où Sebastian Vettel a été le dernier pilote de Formule 1 à remporter le championnat avec un moteur Renault, il semble qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour changer cette donne. Renault, le constructeur automobile français célèbre, a officialisé son intention de quitter la série de courses dès 2026. Alpine deviendra également une équipe cliente pendant cette période.

L'annonce a été faite un lundi et, selon les dernières informations, cette décision était dans les cartons depuis un certain temps. Lors de la saison à venir, la Formule 1 dira adieu à un important constructeur et à une équipe d'usine avec l'application de nouvelles réglementations de motorisation. Selon les spéculations actuelles, Alpine est susceptible de s'associer à Mercedes à l'avenir.

Malheureusement, après presque un demi-siècle, les opérations traditionnelles de Formule 1 basées à Viry-Châtillon devraient prendre fin. Les employés qui ont exprimé leur opposition à cette décision ont déjà manifesté leur mécontentement ces dernières semaines. Cependant, Renault a annoncé que l'usine restera active, mais son rôle sera modifié pour devenir un "centre d'expertise en ingénierie et en haute technologie".

En 1977, Renault a fait ses débuts en Formule 1 avec une équipe d'usine et a introduit le premier moteur turbo sur le circuit. Le constructeur automobile a été constamment présent dans le sport, soit en tant qu'équipe ou fournisseur, se vantant de nombreux champions du monde avec des moteurs Renault sous leur capot. Le dernier de ces champions était Sebastian Vettel, qui a remporté tous ses titres de 2010 à 2013 au volant de la Red Bull. Malheureusement, les moteurs Renault ont eu du mal à suivre l'introduction du moteur hybride en 2014, et ils ont opté pour se retirer avant le prochain grand changement de réglementation des moteurs en 2026.

Avec l'élément électrique appelé à jouer un rôle encore plus crucial dans les réglementations de motorisation après 2026, fournissant approximativement une puissance égale au moteur à combustion interne, de grands changements se profilent dans le domaine des courses. Renault quitte la scène, mais Audi se prépare à rejoindre la série avec sa propre équipe d'usine. Honda formera un partenariat avec Aston Martin, tandis que Red Bull collaborera avec Ford pour développer leurs propres groupes propulseurs. Ferrari et Mercedes resteront activement impliqués.

Malgré la décision de Renault de se retirer de la Formule 1 d'ici 2026, les pilotes de Formule 1 aspirent toujours à remporter des victoires de championnat avec des moteurs Renault. Sebastian Vettel, ayant remporté ses titres avec un moteur Renault, occupe une place spéciale dans l'histoire de la Formule 1.

