Renata Voracova : la joueuse tchèque prise dans la polémique australienne sur le statut vaccinal espère que Novak Djokovic pourra jouer

Comme Djokovic, la spécialiste du double Voracova avait bénéficié d'une exemption médicale pour participer à l'Open d'Australie alors qu'elle n'était pas vaccinée contre le Covid-19.

L'exemption avait été accordée au motif que la joueuse de 38 ans avait contracté le virus le mois dernier, ce qui, selon elle, l'avait empêchée de se faire vacciner, en plus d'autres problèmes médicaux.

"C'est une bonne chose, et pas seulement pour lui. J'espère qu'il pourra jouer. Car c'est pour cela que nous sommes allés là-bas : jouer au tennis et ne pas participer à des jeux internes", a déclaré à Reuters Mme Voracova, qui envisage de se faire vacciner contre le Covid-19 à l'avenir.

Voracova participait déjà à un tournoi à Melbourne lorsque son exemption médicale a été à nouveau examinée par les autorités, à la suite de l'annulation du visa de Djokovic par les autorités frontalières australiennes, car le Serbe était arrivé dans le pays sans être complètement vacciné contre le Covid-19 - une condition préalable pour que tous les étrangers puissent entrer dans le pays sans avoir à subir une quarantaine, à moins qu'ils ne disposent d'une exemption médicale valide.

Le numéro un mondial serbe a été détenu pendant cinq jours dans un hôtel de détention du gouvernement à Melbourne avant de gagner un appel contre l'annulation de son visa lundi, ce qui lui a permis de reprendre l'entraînement avant l'Open d'Australie qui commence le 17 janvier.

Voracova a été détenue jeudi dernier dans le même hôtel que Djokovic avant de quitter le pays samedi.

S'adressant à Reuters lors d'un appel vidéo, Voracova a déclaré qu'elle avait passé l'immigration sans problème et qu'elle aurait participé à l'Open d'Australie si la polémique autour du visa de Djokovic et de son statut vaccinal n'avait pas éclaté.

"J'étais déjà là depuis une semaine et depuis qu'il est arrivé, les choses ont changé", a-t-elle déclaré. "Je ne lui en veux pas.

"Je suis vraiment triste que cela se soit produit. C'est l'un des plus grands tournois. Vous y allez et cela arrive. On ne peut même pas imaginer qu'il soit possible au 21e siècle que cela se produise dans ce pays.

Comme dans un film d'action

Voracova, classée 82e en double, a déclaré qu'elle s'était sentie comme dans un film d'action lorsqu'elle a été escortée hors de l'hôtel où elle séjournait.

"Nous n'avons même pas utilisé les ascenseurs normaux. Nous avons emprunté des ascenseurs latéraux et des chemins totalement différents (à travers l'hôtel) où les gens ne pouvaient pas me voir. Puis nous sommes allés dans le garage où se trouvait une camionnette", a-t-elle déclaré.

L'interrogatoire a duré environ six heures. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas fait appel de la décision de lui retirer son visa car elle n'était pas consciente de toutes les implications juridiques.

"Après l'interrogatoire, je ne savais vraiment pas ce que j'étais censée faire, quels étaient mes droits. J'étais accompagnée par des avocats de Tennis Australia, qui m'ont aidée. Et ils n'ont pas fait appel au tribunal. Je ne savais donc pas que je pouvais le faire. J'ai simplement suivi les conseils qu'ils m'ont donnés", a-t-elle déclaré.

Elle raconte que les fenêtres de sa chambre à l'hôtel du gouvernement étaient fermées à clé et que des personnes gardaient les couloirs entre les chambres. N'ayant aucune possibilité de s'entraîner, elle a choisi de quitter l'Australie.

"C'est un grand soulagement de rentrer enfin à la maison. Pendant la journée (là-bas), je ne me sentais pas très bien, je n'arrivais pas à dormir et je ne mangeais pas beaucoup", a-t-elle déclaré.

