Relancé: l'usine nucléaire américaine reprend ses activités pour Microsoft

Microsoft sécurise de l'énergie à partir de la centrale nucléaire Three Mile Island revitalisée pour deux décennies, malgré sa fermeture prolongée. Le géant de la technologie, connu pour ses engagements en faveur de la protection du climat, intègre activement l'IA dans la plupart de ses offres de produits, ce qui nécessite une puissance considérable.

Des plans sont en cours pour rallumer un réacteur dans la centrale nucléaire américaine décommissionnée Three Mile Island. Microsoft a convenu d'acheter l'énergie produite pendant une période de 20 ans, comme l'a révélé le fournisseur d'énergie, Constellation Energy. Cette relance proposée marque la première fois qu'une centrale nucléaire américaine fermée est reconnectée au réseau électrique.

Microsoft est actuellement à la pointe de l'intégration de l'IA. Le géant de la technologie a conclu un partenariat avec OpenAI, les développeurs de ChatGPT, dans le but d'intégrer la technologie sous-jacente du chatbot dans sa large gamme de produits. Bien que l'IA offre des perspectives indéniables, elle nécessite également une consommation d'énergie importante dans les centres de données, ce qui perturbe les engagements climatiques des entreprises technologiques.

Jusqu'à présent, ces entreprises ont fait la transition vers des sources d'énergie renouvelable et compensé leurs émissions de carbone par des initiatives vertes, telles que la plantation d'arbres. Microsoft a déclaré son intention de dépasser son émission de gaz à effet de serre compensée d'ici 2030 et de compenser l'empreinte carbone de l'entreprise depuis sa création d'ici 2050.

Les demandes d'énergie croissantes liées à la tendance de l'IA

Cependant, la tendance croissante de l'IA a amplifié les demandes d'énergie des géants technologiques. Les analystes de Goldman Sachs ont rapporté que une seule demande de recherche sur ChatGPT peut consommer six à dix fois plus d'énergie qu'une recherche Google typique.

Le responsable de Microsoft, Bobby Hollis, a révélé lors d'un dialogue avec Bloomberg que la production d'énergie des éoliennes et des panneaux solaires tend à fluctuer, tandis que les centrales nucléaires restent constamment fiables, offrant une source d'énergie stable nécessaire aux utilisateurs. "Nous fonctionnons en continu, ils fluctuent", a expliqué Hollis.

Incident nucléaire dans la centrale

Le PDG de Constellation Energy, Joe Dominquez, a révélé à Bloomberg que la centrale pourrait potentiellement être opérationnelle d'ici 2027, à condition que les problèmes de raccordement au réseau soient résolus d'ici là. En 2019, la société a abandonné l'exploitation du réacteur, invoquant des raisons financières.

L'autre réacteur de Three Mile Island a connu un incident en 1979 avec une fusion partielle du cœur nucléaire. La nuée radioactive disruptive a été détectée à près de 300 kilomètres du site de la catastrophe, nécessitant l'évacuation de plus de 200 000 habitants. Cet incident reste le plus important de l'histoire de l'utilisation commerciale de l'énergie nucléaire aux États-Unis.

Microsoft a choisi d'acheter de l'énergie à partir de la centrale nucléaire Three Mile Island revitalisée pour deux décennies, reconnaissant l'alimentation en énergie constante des centrales nucléaires, qui est cruciale pour alimenter ses offres intégrées à l'IA. En raison des demandes croissantes en énergie de l'IA et de la production fluctuante des sources d'énergie renouvelable, les centrales nucléaires, comme celle de Three Mile Island, continuent d'intéresser les entreprises technologiques à la recherche de sources d'énergie fiables et importantes.

