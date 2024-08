- Rejet du pacte de la Triple Alliance <unk> Thering attaque les Tchétchènes

Le leader de la CDU de Hambourg, Dennis Thering, a exprimé son mécontentement face aux commentaires du maire Peter Tschentscher concernant les potentialités de coalitions suite aux élections de mars pour le parlement de la ville. Thering considère le doute de Tschentscher quant à la capacité du CDU à gouverner comme "arrogant". Il trouve étrange que Tschentscher ait mentionné son indisponibilité pour une coalition à trois partis en tant que maire.

"Si Peter Tschentscher ne souhaite pas servir en tant que maire dans une coalition à trois partis, c'est son choix personnel", a déclaré Thering à l'agence de presse allemande. "Mais finalement, nous devons répondre aux souhaits des citoyens de Hambourg. C'est pourquoi je trouve sa position étrange." Après les élections, Tschentscher devra assumer ses déclarations, a déclaré Thering. "Entre démocrates, on ne doit jamais écarter quoi que ce soit d'emblée. Ainsi, le maire ne s'est pas rendu service avec cela."

Tschentscher a de nouveau remis en question les capacités de gouvernement du CDU lors d'une conversation avec dpa, en faisant référence au renvoi de projets importants tels que l'entrée de MSC dans la société de logistique portuaire municipale HHLA et les plans de construction de logements à Oberbillwerder. Au lieu de cela, il a de nouveau plaidé en faveur du maintien de la coalition rouge-verte. Il a refusé une coalition à trois partis avec lui-même en tant que maire.

Thering a considéré la critique de Tschentscher envers le CDU comme "arrogant". "Pour être honnête, je trouve cela arrogant lorsque le maire de l'opposition critique les capacités de gouvernement du CDU simplement parce que nous avons parlé contre l'accord MSC/HHLA, comme l'ont fait tous les experts du port", a déclaré Thering.

De même, les opinions de Tschentscher sur les plans d'Oberbillwerder sont désormais sans importance maintenant qu'il n'y a plus de majorité à Bergedorf en raison des élections du conseil de district. "Les habitants de Bergedorf ont clairement exprimé que ce projet massivement surdimensionné n'est pas souhaité là-bas", a déclaré Thering.

En fin de compte, ce seront les citoyens de Hambourg qui décideront qui peut gouverner efficacement, a affirmé Thering. "L'élection du conseil de district a montré que notre soutien est en croissance. Plus l'Union est forte, plus il est probable qu'il y ait un changement de gouvernement. Il est possible qu'une coalition SPD et Verts ne suffise pas finalement. Dans ce cas, l'engagement précoce du maire envers les Verts serait irrelevant", a déclaré Thering.

Thering pense qu'il y a plus de terrain d'entente entre la CDU et le SPD qu'avec les Verts. "Mais finalement, il s'agit de trouver où nous pouvons réaliser le plus en termes de transport fluide, de sécurité et d'une économie forte", a-t-il conclu.

Thering perçoit une mécontentement croissant envers le sénat rouge-vert, y compris envers le maire, "y compris envers le maire", a déclaré Thering. "C'est pourquoi nous sommes déjà dans une course à trois, même si le maire ne

