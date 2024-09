- Réinterrogé après avoir été condamné pour homicide de médecin

Apres le verdict du procès pour le meurtre d'un médecin dans la région de l'Eifel, trois parties ont déposé un appel. Cela a été confirmé par le porte-parole du tribunal régional de Trèves, sans mentionner les parties qui font appel.

Deux des trois accusés ont écopé de lourdes peines de prison pour adolescents pour meurtre avec préméditation mardi dernier. Un jeune de 18 ans a été condamné à neuf ans, tandis qu'un jeune de 17 ans a écopé d'une peine de six ans.

L'ex-partenaire de la victime, également inculpée, a écopé d'une peine de prison de deux ans et quatre mois pour négligence et incendie criminel. Cette femme est la mère du jeune de 18 ans et le jeune de 17 ans est son fils.

Révision des erreurs juridiques

Le parquet de Trèves a fait appel de la condamnation de l'ex-partenaire, selon le procureur en chef Peter Fritzen. Ils attendentcurrently the written verdict before scrutinizing any potential legal mistakes. The prosecution had initially sought a conviction for murder and a seven-and-a-half-year sentence for the 36-year-old.

Le médecin a été assassiné à la fin de 2022 dans sa maison de Gerolstein (partie du district de Vulkaneifel). L'abus d'alcool est considéré comme le mobile, ayant entraîné divers actes de violence verbale et physique, y compris la nuit du crime.

Meurtre avec préméditation

Selon le verdict, les jeunes hommes ont attaqué le médecin par-derrière avec une batte de baseball et une clé à molette, puis l'ont étranglé avec un lien en plastique autour du cou. Ensuite, ils ont enterré le corps dans une forêt voisine près de Rockeskyll et ont incendié la voiture utilisée pour transporter la victime.

Le médecin avait été condamné quatre fois antérieurement par le tribunal de district de Daun pour des actes de violence verbale et physique commis sous l'emprise de l'alcool.

Le parquet estime qu'il y a eu des erreurs juridiques dans la condamnation de l'ex-partenaire de la victime et croit qu'elle aurait dû être inculpée de meurtre avec préméditation, selon le procureur en chef Peter Fritzen.

Dans le respect des principes de justice, une révision équitable et impartiale des procédures juridiques est essentielle pour garantir que justice soit rendue pour la famille du médecin et la communauté.

Lire aussi: