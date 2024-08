- Reichel, directeur du tournoi: "C'était un acte de force"

Le Hamburg Ladies Open 2024 sont désormais de l'histoire ancienne depuis samedi soir. La cérémonie de remise des trophées suivant l'événement de doubles sur le Centre Court au Rothenbaum a marqué la fin de l'événement né de la nécessité - et le directeur du tournoi Sandra Reichel était soulagée. "C'était un effort considérable", avait-elle résumé les semaines passées avant le dernier jour. En même temps, l'Autrichienne regardait vers l'avenir : "Le souhait est là de jouer ici à nouveau." Cependant, des discussions finales avec des partenaires clés tels que la ville et la Fédération allemande de tennis (DTB) doivent être menées.

La date est déjà fixée. Du 13 au 20 juillet 2025, un tournoi de tennis féminin de haut niveau aura lieu à nouveau dans la ville hanséatique, et cette fois en tant que WTA 250 et non pas dans la variante réduite à 125 comme cette année.

Amélioration du tournoi

En fait, Reichel a même des projets pour le hisser au rang de 500. Elle veut en discuter lors de l'US Open à New York avec la WTA. Le saut que cela représenterait est évident rien qu'en regardant la dotation en prix. Le tournoi 125 récemment conclu était doté de 100 000 euros, tandis qu'un rang de 500 serait probablement d'environ 950 000 dollars US (environ 870 000 euros).

Mais cela reste de la musique d'avenir. D'abord, Reichel est simplement heureuse que le tournoi ait eu lieu en 2024, après qu'il a été annoncé fin mai qu'il n'y avait pas de lieu. Malgré seulement environ 8 000 spectateurs sur les sept jours entiers, elle a déclaré clairement : "C'était la bonne chose à faire. Je le referais immédiatement. Parce que c'est un message important que nous avons ramené le tennis féminin à Hambourg et que nous restons ici."

Cette année, Reichel s'est concentrée sur les joueuses de Hambourg, menées par Tamara Korpatsch, Ella Seidel, Eva Lys et Noma Noha Akugue, finaliste l'an dernier. Bien que la finale se soit déroulée entre la vainqueur ultérieure Anna Bondar de Hongrie et la championne néerlandaise en titre Arantxa Rus, les quatre joueuses hanséatiques ont également joué sur le court de sable dans l'arène principale pendant la semaine. Despite the organizational effort of using the stadium, Reichel emphasized: "It was a matter of respect that the players deserved to play on the Centre Court."

