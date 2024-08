- Reichardt dirige la croisade de l'AfD aux élections fédérales allemandes

L'Alternative für Deutschland (AfD) en Saxe-Anhalt lance sa campagne pour les élections fédérales de 2025 avec Martin Reichardt à sa tête. Le quinquagénaire a remporté la première place lors d'une réunion du parti régional à Magdebourg dimanche. Le vote a été de 220 pour, 26 contre et 2 abstentions.

"Ensemble, nous protégerons l'Allemagne de ceux qui la haïssent et la détruisent", a déclaré Reichardt, critiquant les objectifs des autres partis. Il a également critiqué les politiques de santé des deux dernières administrations fédérales, les qualifiant de "épidémie politique" et ajoutant : "Nous n'oublions pas et nous ne pardonnons pas."

Reichardt a été réélu président de l'AfD en Saxe-Anhalt samedi. Il est également membre du conseil exécutif national de son parti. Depuis 2017, Reichardt est membre du Bundestag et sert comme porte-parole de l'AfD sur les questions familiales. Le quinquagénaire a promis d'être un défenseur puissant des enfants et des familles au Parlement. Avant de rejoindre l'AfD, Reichardt était membre d'autres partis - le SPD, le FDP et les Républicains.

