Règlement renforcé sur les bagages à main appliqué dans les aéroports

En raison de préoccupations concernant la fiabilité des scanners de bagages avancés utilisant la technologie de tomodensitométrie, les réglementations strictes sur les liquides à emporter sont à nouveau appliquées dans les aéroports de l'Union européenne (UE) à partir du 1er septembre. Les passagers ne peuvent emporter que des liquides dans des contenants d'une capacité maximale de 100 millilitres, qui doivent être placés dans un sac en plastique transparent d'une capacité maximale de 1 litre. Cette annonce récente a été faite par la Police fédérale et Fraport, qui gèrent l'aéroport de Francfort.

Le problème vient de soupçons au sein de l'UE concernant la fiabilité de ces scanners avancés, qui peuvent générer des images détaillées en 3D du contenu des bagages à main rapidement, réduisant ainsi le besoin de règles strictes sur les liquides. Les restrictions sur les liquides mises en place en 2006 ont été temporairement levées dans certains points de contrôle de sécurité en Allemagne qui utilisaient ces scanners avancés. Cependant, cette exemption a été suspendue en attendant une révision des préoccupations en matière de sécurité.

Nouvelles politiques de l'UE

Conformément aux nouvelles politiques de l'UE, les grandes bouteilles sont à nouveau interdites. Cependant, les contenants d'une capacité maximale de 100 millilitres peuvent continuer à être emportés sans avoir à être retirés séparément. Les appareils électroniques n'ont pas besoin d'être retirés des valises non plus.

Même aux points de contrôle de scanning conventionnels encore présents en Allemagne, les appareils électroniques et les bagages doivent souvent être retirés et présentés séparément. Des exemptions aux règles sur les liquides sont accordées pour les médicaments et les aliments pour bébés.

Les passagers peuvent contribuer à une expérience de voyage sans stress et agréable en préparant correctement leur voyage. Lorsqu'ils préparent leurs bagages, ils doivent tenir compte des stipulations de la compagnie aérienne concernant la quantité et le poids de leurs bagages. Lorsqu'ils voyagent avec des bagages à main, il est recommandé de limiter les

