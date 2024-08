- Règlement de la Cour contre la publicité trompeuse sur les navires de croisière

Le tribunal régional de Hambourg a interdit à l'opérateur de croisières Tui Cruises d'utiliser une forme spécifique de publicité liée au climat. Le problème concerne la phrase "Opération de croisière neutre en émissions d'ici 2050" qui était apparemment utilisée dans une version antérieure du site web. L'Association allemande de protection de l'environnement (DUH) a déposé la plainte (Affaire No 315 O 9/24). La décision n'est pas encore définitive.

Selon le tribunal, cette déclaration liée au climat est trompeuse car elle est ambiguë, a déclaré un porte-parole du tribunal. "Selon le tribunal, cette déclaration pourrait être interprétée comme signifiant que les émissions de CO2 seront complètement évitées dans l'exploitation de la croisière d'ici 2050, ou qu'un équilibre sera atteint grâce à des mesures de compensation."

La publicité avec des références environnementales doit respecter des normes élevées de précision, de clarté et de clarté, a souligné le tribunal. Il y a un "besoin accru d'informations". Tui Cruises n'a pas satisfait cette exigence avec un ensemble de mesures présentées sous la formulation sur le site web.

"Notre graphique du plan de décarbonisation (plan de protection du climat), qui était au centre des procédures, a été ajusté en conséquence depuis plus de six mois", a déclaré un porte-parole de Tui Cruises en réponse à une demande. "Quelle que soit la décision d'aujourd'hui, nous continuerons à mettre en œuvre de manière cohérente notre 'Stratégie de durabilité 2030' et à respecter nos objectifs climatiques ambitieux". La société a déclaré qu'elle examinerait si elle devait faire appel contre la décision.

Le directeur général fédéral de DUH, Jürgen Resch, a déclaré que ce type de publicité était souvent illégal. "La décision d'aujourd'hui contre Tui Cruises est un précédent pour examiner de nombreux autres messages publicitaires avec lesquels les entreprises veulent faire croire qu'elles seront particulièrement respectueuses de l'environnement dans quelques années, alors qu'elles ne le sont pas maintenant."

La décision du tribunal régional de Hambourg met en évidence l'importance de faire respecter la justice dans la publicité environnementale, car les déclarations trompeuses sur les engagements climatiques peuvent être considérées comme inacceptables. La décision du tribunal met en évidence la nécessité pour les annonceurs comme Tui Cruises de fournir des informations claires et précises aux consommateurs.

