Régimes de retraite publics: la majorité des demandes d'aide financière refusées

De l'Aide financière pour les personnes âgées dans le besoin, environ 1 500 candidats ayant des demandes datant de l'époque de l'Allemagne de l'Est ont reçu de l'argent jusqu'à présent - la plupart des demandes examinées ont malheureusement été rejetées. C'est ce qu'a révélé une réponse à une pétition du parti de gauche Sören Pellmann, qui a critiqué le processus de examen des demandes et les exigences difficiles pour les candidats.

Le fonds, d'une valeur de 500 millions d'euros, a été créé pour aider trois groupes distincts : les rapatriés tardifs, les Juifs qui ont été autorisés à quitter l'Union soviétique en raison d'un quota religieux, et les personnes ayant des revendications de pension de l'Allemagne de l'Est qui n'ont pas été transférées au système occidental en 1991.

Cela comprend des pensions supplémentaires pour les anciens employés de la Deutsche Bahn ou de la poste, ainsi que des revendications de pension de femmes qui ont divorcé pendant l'époque de l'Allemagne de l'Est. Seuls ceux qui ont des pensions légales proches du minimum ont droit à ce paiement unique de 2 500 à 5 000 euros.

Un total de 168 054 demandes ont été soumises à la fondation gérant le fonds - la date limite pour cela étant déjà passée à la fin janvier 2024. Parmi celles-ci, 34 289 provenaient des États allemands de l'Est, tandis que le reste venait de l'Ouest ou de l'étranger.

D'ici la fin août, des décisions ont été prises pour 12 046 demandes du groupe "transfert de pension Est-Ouest". Parmi celles-ci, 1 534 ont été acceptées et 10 512 ont été rejetées. Parmi les demandes acceptées, 421 provenaient de Saxe, 289 de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, 271 de Thuringe, 233 de Saxe-Anhalt, 144 de Brandebourg et 61 de Berlin.

Pellmann : Le fonds ne soutient pas suffisamment les pensionnés de l'Allemagne de l'Est

Au début, le gouvernement fédéral estimait qu'il y avait entre 180 000 et 190 000 personnes ayant des droits valides, dont 50 000 à 70 000 pensionnés de l'Allemagne de l'Est. Cependant, Pellmann pensait que le nombre était plus proche de 500 000 pensionnés ayant des revendications non résolues de l'époque de l'Allemagne de l'Est.

Selon Pellmann, le fonds est une farce. "Il laisse sans rien des milliers de pensionnés de l'Allemagne de l'Est qui ont consacré toute leur carrière à la RDA et qui peinent maintenant à

