Reggie Bush cherche une compensation financière basée sur les droits de la NIL dans son action en justice contre l'USC, Pac-12 et la NCAA

"Cette situation ne concerne pas seulement la recherche de justice pour Reggie Bush; il s'agit d'établir un standard de traitement équitable pour tous les athlètes universitaires", a déclaré l'avocat d'Evan Selik de Bush lors d'une annonce publique.

"Notre objectif est de corriger cette injustice et de mettre en place un système où les athlètes reçoivent la reconnaissance, la rémunération et le traitement équitable qu'ils méritent pour leur contribution."

L'équipe juridique de Bush soutient que les défendeurs ont "gagné de l'argent considérable pour ces établissements, directement attribuable à la renommée de Reggie Bush", et ont continué à en profiter financièrement après la fin de ses études à l'université.

Dans une déclaration à CNN, l'USC a déclaré: "Reggie sera toujours un membre estimé de la famille des Trojans, et nous sommes heureux d'avoir aidé à sa réussite dans la restauration de son trophée Heisman. Nous n'avons pas encore reçu de copie de la plainte, il nous est donc impossible de répondre aux accusations qui y sont portées."

CNN a tenté de contacter la NCAA pour obtenir un commentaire. La Pac-12 a refusé de commenter.

"We appreciate the fresh administration at USC endeavoring to mend the mistakes of the previous administrations' unjust and illegal handling of Reggie Bush, nevertheless, the delay in rectifying this situation is telling," another Bush lawyer, Levi McCathern II, expressed in a communique.

En 2005, Bush a remporté le Heisman, un prix annuel décerné au meilleur joueur universitaire de football, avec 1 740 yards à la course en 200 tentatives et 18 touchdowns au total pour l'USC.

En 2010, Bush a remis volontairement le trophée convoité suite à une enquête de la NCAA qui a révélé qu'il avait reçu des avantages non autorisés d'une valeur de plusieurs milliers de dollars et un véhicule, ce qui était interdit à l'époque, et a été déclaré inéligible à partir de 2004.

Les athlètes universitaires peuvent maintenant obtenir une compensation pour NIL.

En avril, le trophée Heisman Memorial a été restoré à Bush après que le Heisman Trust a reconnu "des changements dramatiques dans le sport universitaire".

En mai, la NCAA et les conférences Power Five ont convenu d'un règlement permettant aux écoles de rémunérer les étudiants-athlètes.

Selon divers rapports citant des sources anonymes, le règlement pour résoudre trois cas antitrust implique le versement de plus de 2,7 milliards de dollars de dommages-intérêts aux étudiants-athlètes actuels et passés.

Cependant, la juge américaine Claudia Wilken a bloqué le règlement plus tôt ce mois-ci après avoir exprimé des

