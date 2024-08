- Regensburg attend un match de coupe passionnant: " Ce serait fantastique si ça arrivait "

Suite de leur victoire surprise contre l'équipe de Bundesliga Bochum, le SSV Jahn Regensburg se réjouit maintenant d'un autre moment passionnant dans la Coupe d'Allemagne. Les Bavarois ont remporté un juste 1-0 (0-0) contre VFL et ont maintenant la chance de rencontrer un adversaire de haut niveau lors du deuxième tour. "Ce serait formidable," a immédiatement commenté le capitaine Andreas Geipl après leur victoire dimanche après-midi.

Alors que Geipl se remémorait leur victoire, l'air dans le vestiaire de Jahn était rempli d'un mélange bruyant de mélodies de Ballermann et de mélodies bavaroises traditionnelles. "Je suis ravi pour l'équipe et pour tous ceux qui nous entourent," a dit Geipl.

Geipl n'avait pas de préférence pour un adversaire du deuxième tour. "Tout dépendra du tirage au sort. On verra bien." Seulement une des 13 équipes de Bundesliga a perdu leur match du premier tour ce week-end, donc il y a plusieurs équipes de renom pour l'équipe de deuxième division.

"Coupe d'Allemagne, c'est toujours quelque chose que nous attendons avec impatience," a dit l'entraîneur Joe Enochs, qui est simplement heureux de pouvoir jouer un match de coupe au stade Jahn. L'année dernière, ils ont perdu 2-1 contre 1. FC Magdeburg.

Enochs a reconnu que son équipe avait un léger avantage : contrairement à Bochum, ils avaient déjà commencé leur saison de championnat. "Nous avions de la pratique de match," a dit l'entraîneur américain. Cela leur a permis de relever leur niveau de jeu en deuxième mi-temps et de remporter la victoire grâce au but de Florian Ballas à la 70e minute. "Et si nous avions mieux exploité nos contre-attaques, nous aurions pu remporter la victoire plus tôt."

Enochs espère que cette victoire donnera à son équipe un coup de pouce nécessaire avant leur match à l'extérieur en deuxième division contre Hertha BSC (samedi, 13h00/Sky). "Tenir tête à une telle équipe forte renforce notre confiance. Mais nous resterons calmes et concentrés."

Enochs a également rappelé à son équipe la victoire impressionnante de Hertha en Coupe d'Allemagne : 5-1 contre Hansa Rostock. "C'est un exploit impressionnant. Nous devons atteindre ce niveau de performance pour avoir une chance de gagner," a dit Enochs.

