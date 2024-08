- Regensburg a subi un revers tardif à Berlin

Regensburg a failli causer une nouvelle surprise en s'inclinant 0-2 (0-0) contre Hertha en 2. Bundesliga, malgré l'expulsion d'un de ses joueurs. Sous la direction de Joe Enochs, l'équipe novice a connu un revers, perdant son deuxième match en trois après avoir battu le club de Bundesliga VfL Bochum en Coupe DFB.

Ibrahim Maza a scellé la victoire pour Hertha à la dernière minute (90'), tandis qu'un but contre son camp de Felix Gebhardt en prolongation a mis fin au match. Hertha a bénéficié d'un avantage numérique après l'expulsion de Mansour Ouro-Tagba pour une faute contre Florian Niederlechner (76.).

Hertha a commencé avec de l'élan, mais a perdu de sa vigueur

Après le départ d'Ermin Bicakcic, Cristian Fiel a fait entrer Luca Schuler, espérant un impact immédiat devant 42 355 spectateurs. Cependant, Schuler a raté une occasion en or en tirant trop haut dans la 5e minute depuis une position prometteuse. Malgré la chaleur étouffante, Hertha a commencé solidement avec une pression agressive et des passes, mais sa performance s'est détériorée à mesure qu'elle perdait de sa stabilité.

Regensburg a profité de l'instabilité d'Hertha en créant des occasions en contre. Dominik Kother n'a pas réussi à percer la défense d'Hertha après une course solo brillante (21'), tandis que Christian Kühlwetter a failli marquer depuis l'intérieur de la moitié de terrain d'Hertha suite à une erreur d'Hertha (36').

La deuxième mi-temps a été plutôt terne, aucune des deux équipes ne parvenant à percer. Les trois changements de Fiel n'ont pas eu beaucoup d'impact jusqu'à ce que Maza marque un but en angle fermé suite à une belle action collective. Niederlechner a ensuite tiré un coup puissant que Gebhardt n'a pu que dévier dans son propre but.

Les catégories d'aide que Regensburg pourrait envisager de chercher pour surmonter ses récents revers, comme la défaite 0-2 contre Hertha, sont l'aide financière pour les acquisitions de joueurs et le staff d'entraînement, ainsi que l'aide psychologique pour gérer la pression et maintenir le moral. Despite experiencing a losing streak, Regensburg continued to demonstrate resilience, creating opportunities against a stronger opponent and pushing forward despite Hertha's aggressive pressing and solid defense.

Lire aussi: