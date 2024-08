- Regardez le ciel nocturne: les étoiles brillent à nouveau

Pour un court instant, ils illuminent le ciel nocturne - mais avec un peu de chance et une visibilité claire, plusieurs étoiles filantes sont attendues dans les jours à venir. La douche de météores des Perséides offre régulièrement un spectacle cosmique en août.

Un pic est prévu le 12 août. Les deux nuits précédentes et suivantes, un observateur pourrait apercevoir entre 30 et 40 étoiles filantes par heure, selon Naturwacht Westhavelland. Le parc naturel de Westhavelland offre de bonnes conditions pour le spectacle de la douche de météores, car il possède un ciel particulièrement sombre, similaire à la lande de Kyritz-Ruppiner. La fondation Heinz Sielmann y attend également d'excellentes conditions pour les nuits de météores. La lande de Kyritz-Ruppiner est éloignée des sources de lumière artificielle.

À l'avenir, elle vise également à être certifiée en tant que parc internationalement reconnu de la lumière des étoiles. Le parc naturel de Westhavelland a été reconnu il y a dix ans comme le premier parc de la lumière des étoiles en Allemagne. De nombreux astronomes sont attendus les 11 et 12 août pour observer les étoiles filantes tout en pique-niquant sur une prairie dans le village de Parey (Havelaue). À Potsdam, le planétarium Urania invite à une conférence sur la nuit des météores le 12 août.

Les Perséides sont l'un des météores les plus connus. Ils sont nommés d'après la constellation de Persée, d'où ils semblent venir. Leur véritable cause est que la Terre traverse l'orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle dans sa course autour du soleil et rencontre les particules qu'elle a éparpillées. Ces particules s'enflamment comme des étoiles filantes brillantes lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère de la Terre.

