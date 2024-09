Regardez ces aspects clés pendant la deuxième semaine de la saison régulière de la NFL:

Si vous êtes un supporter des Cincinnati Bengals, je suppose que vous ne vous sentez pas particulièrement joyeux en ce moment. Les fans des Carolina Panthers et des New York Giants sont dans une situation similaire.

Jetons un coup d'œil à cinq choses à surveiller à l'approche de la semaine 2 de la saison de la NFL.

Tyreek Hill et les Dolphins affrontent les Bills

Malgré avoir été menotté, arrêté et plaqué au sol par les forces de l'ordre, Tyreek Hill a livré une prestation impressionnante contre les Jacksonville Jaguars. Le receveur des Miami Dolphins a enregistré sept réceptions pour 130 yards et un touchdown, accompagnées d'une célébration "menottée".

Cette semaine a été loin d'être banale pour l'équipe. Plusieurs joueurs, dont le quarterback titulaire Tua Tagovailoa, se remettent des événements du dimanche dernier. Tagovailoa a partagé ses émotions lors d'une conférence de presse mardi, en regardant des images de l'arrestation de Hill, ce qui l'a laissé "émotionnel".

Lors d'une conférence de presse mercredi, Hill a admis regretter ses actions lors de l'arrestation, mais a appelé à la révocation de l'officier impliqué. Entre-temps, les Dolphins doivent rapidement se recentrer pour un affrontement jeudi soir à domicile contre les Buffalo Bills, un match crucial de l'AFC Est contre le quarterback Josh Allen.

Hill a confirmé qu'il avait réussi à séparer ses préparatifs pour le match de l'arrestation, déclarant : "Je ne vais pas mélanger les deux. Je ne vais pas mettre un genou à terre. Je ne vais pas demander le démantèlement de la police. Je ne vais pas protester... Le football est ma thérapie - c'est comme ça que je m'éloigne de beaucoup de choses. C'est comme ça que je me sépare de mes traumatismes passés dans ma vie."

Confrontation de quarterbacks : Burrow contre Mahomes

Les Bengals ont connu un match décevant contre les New England Patriots de l'ère post-Belichick lors de la semaine 1, éliminant de nombreux participants des pools d'élimination. Ils doivent maintenant se rendre au stade Arrowhead pour affronter Patrick Mahomes et les Kansas City Chiefs.

Joe Burrow est l'un des rares quarterbacks à avoir un bilan victorieux contre Mahomes (3-1), mais les Bengals ont perdu contre les Chiefs lors de leur dernier match en 2023.

Malgré les problèmes de santé de Burrow à la fin de la saison dernière, le joueur de 27 ans a minimisé tout inquiétude lors de sa conférence de presse mercredi, déclarant : "Ça va très bien, ça va mieux cette semaine que la semaine dernière, mieux que la semaine précédente, donc ça continue d'aller mieux."

Les Bengals seront impatients d'éviter un départ 0-2, mais les Chiefs ne sont pas du genre à prendre les défaites à la légère, surtout lorsqu'un opposant appelle leur stade "Burrowhead". De plus, la présence de Taylor Swift au match a souvent bénéficié aux Chiefs - ils ont remporté 10 des 13 matchs lorsqu'elle était présente.

Tom Brady trouvera-t-il son rythme à la télévision ?

La première apparition de Tom Brady dans le box de commentateurs a reçu des critiques mitigées. Cependant, considérant que Brady a réussi dans chaque entreprise qu'il a entreprise (sept bagues du Super Bowl, n'importe quoi ?), il ne fait aucun doute qu'il excellera dans ce nouveau domaine.

Brady et son équipe de commentateurs prendront le relais au Texas pour le match des Dallas Cowboys contre les New Orleans Saints.

Un duel des jeunes guns le dimanche soir

La semaine 1 a donné aux fans un avant-goût de ce qui les attend sur Sunday Night Football. Caleb Williams, le choix numéro un global, affrontera CJ Stroud, le joueur offensif débutant de l'année, à Houston.

Les deux équipes sont entrées dans la semaine 1 avec de grandes attentes - certains prédisant que les Texans remporteront le championnat - et les deux équipes sont sorties victorieuses de leurs premiers matchs. Les Texans ont remporté un match serré 29-27 contre les Indianapolis Colts, tandis que les Bears ont résisté aux Tennessee Titans 24-17 avec un comeback dramatique.

Williams a survécu à une semaine 1 mouvementée, mais une solide performance contre l'offense formidable des Texans sera essentielle pour garder les Bears dans la course.

La guerre des oiseaux le lundi soir

Après leur retour du Brésil, les Philadelphia Eagles affronteront les Atlanta Falcons lors du Monday Night Football. Le nouveau coureur Saquon Barkley a mis en scène avec 132 yards au sol et trois touchdowns lors de la victoire des Eagles contre les Green Bay Packers lors de la semaine 1.

Alors que les Falcons ont connu des difficultés lors de leur match de la semaine 1 contre les Pittsburgh Steelers, l'arrivée du quarterback Kirk Cousins n'a pas entraîné l'augmentation de la production offensive attendue - les Falcons ont réussi seulement 226 yards d'offensive, les plaçant quatrième plus mauvais de la semaine 1, après les Bengals, les Panthers et les Bears. Mais avec une semaine sous la ceinture et Cousins pleinement intégré au plan de jeu des Falcons, les fans peuvent s'attendre à une performance plus musclée cette fois-ci.

Si les Falcons perdent ce match, ils pourraient se retrouver avec un bilan de 0-3, avec Mahomes et sa puissante équipe des Chiefs qui les attendent lors de la semaine 3.

