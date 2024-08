- Regarder à travers le trou oculaire: les influenceurs donnent accès à des personnes inconnues

Combien versez-vous pour votre loyer chaque mois ? Et me laisseriez-vous jeter un coup d'œil à votre endroit ? - Des questions que peu de gens peuvent répondre confortablement. Mais ce sont exactement les questions que pose la figure influente Caleb Simpson de New York, et cela lui a valu 8,6 millions d'abonnés sur Tiktok. Sa stratégie reste constante : les individus revealent leur montant de loyer, puis offrent une visite de leur appartement. Une tendance née à New York s'est maintenant étendue à Berlin, Munich et Hambourg.

Ce qui distingue ces courtes vidéos, c'est qu'elles offrent des aperçus uniques des espaces personnels des individus, accompagnés de leurs propres histoires. C'est comme regarder par un trou de serrure ou une fente étroite dans une porte. Les choses qui restent généralement cachées sont révélées par ce format. Simpson a téléchargé de nombreux tels vidéos sur Tiktok, Instagram et YouTube, mettant en vedette un artiste dans son penthouse de Manhattan, un photographe dans son appartement parisien ou un architecte dans sa propre maison conçue à Hong Kong.

Caleb Simpson et saConcept

Bien qu'il ne se considère pas comme le créateur de la tendance, Caleb Simpson est l'un des créateurs de contenu les plus célèbres sur Tiktok, connu pour mener des visites d'appartements dans le monde entier. L'inspiration pour ses vidéos est venue il y a environ deux ans lorsqu'il a remarqué que les gens étaient interrogés sur leur loyer sur les réseaux sociaux. "Une ampoule s'est allumée, et je me suis dit : 'Et si je pouvais aussi entrer dans l'appartement de cette personne ?'" se souvient l'Américain de 32 ans.

"En même temps, je me suis dit que c'était l'idée la plus absurde", rit-il. Qui accorderait la permission d'entrer dans leur appartement ? Mais : si cela fonctionnait, tout le monde en parlerait. Au début, il a dû approcher environ une centaine de personnes par jour avant que quelqu'un n'accepte de le laisser entrer, se souvient Simpson.

Après les premières vidéos, sa popularité a explosé, surtout à New York. Depuis, filmer des visites d'appartements est devenu plus facile. Maintenant, il reçoit même des demandes de personnes qui souhaitent faire visiter leur appartement. Des personnalités populaires comme l'actrice Scarlett Johansson apparaissent également dans ses vidéos - bien qu'elle n'ait montré que son bureau de New York, une vidéo qui a été vue plus de 50 millions de fois.

La tendance se propage dans le monde

Comme Caleb Simpson, la tendance elle-même a voyagé loin et large. En France, Samuel et Victoria font visiter des appartements de luxe à Paris, Toulouse et Marseille. Au Texas, Spencer Moore demande à des inconnus dans les rues d'Houston et de Dallas combien ils payent pour leur loyer. Et le phénomène des réseaux sociaux a atteint l'Allemagne aussi.

Il se décrit comme un "entertainer immobilier", mais certainly not as a real estate agent: Leon Sandow, populairement connu sous le nom de "Mr. Unreal Estate" sur les réseaux sociaux. Le nom lui convient - à Berlin, Munich ou Hambourg, Mr. Unreal Estate fait visiter des "maisons et appartements irréels". Il a toujours été curieux de savoir ce qui se cache derrière les portes des autres appartements. "Il n'y a rien de plus privé qu'un chez-soi - sauf peut-être les pensées. Le chez-soi en dit long sur une personne", explique-t-il.

Compatible avec une chemise blanche, une cravate noire et des bretelles, Mr. Unreal Estate a deux formats de vidéo. "Je l'ai pris parce que je trouvais que c'était super cool et j'ai remarqué que personne en Allemagne ne le faisait encore", explique le jeune homme de 27 ans de Potsdam. Depuis qu'il a commencé au début de 2023, Mr. Unreal Estate a remporté 240 000 abonnés sur Instagram. Dans son autre série vidéo originale, il fait visiter des villas de luxe à vendre.

La motivation derrière le succès

Mais pourquoi regarder des vidéos de visites d'appartements est-il si captivant pour des millions de personnes ? Il est probable que ces vidéos satisfont une variété de besoins psychologiques, explique Josephine B. Schmitt, une scientifique des communications au Center for Advanced Internet Studies (CAIS, Bochum). "Beaucoup trouvent excitant de voir et d'apprendre des choses qui leur sont habituellement cachées", dit Schmitt. Cette curiosité peut être satisfaite par des aperçus de maisons autrement fermées.

De plus, les spectateurs peuvent comparer leur vie à celle des autres lorsqu'ils regardent à l'intérieur d'un appartement étranger. Cela peut conduire à se sentir validé ("Mon chez-moi est plus beau") ou à désirer une amélioration ("Je veux une table comme celle-ci aussi"). Ces effets peuvent se produire lorsqu'on examine la vie de personnes inconnues ou connues. Cependant, Schmitt pense que les "valeurs de référence" lorsqu'on examine la vie des célébrités sont plus captivantes et attrayantes.

"Combien payez-vous pour votre loyer ?" et "Me laisseriez-vous visiter votre appartement ?" semblent être des questions que beaucoup sont disposés à répondre. Y a-t-il un modèle de personnes qui accordent des aperçus privés ? C'est difficile à dire, selon Caleb Simpson. Il dirait que ce sont surtout des personnes actives sur les réseaux sociaux - c'est-à-dire âgées de 30 ans ou moins.

En Allemagne, il est généralement difficile de trouver des personnes disposées à vous laisser entrer chez elles, selon l'"entertainer immobilier" allemand Sandhowe. "C'est simplement une question de mentalité ici en Allemagne", explique-t-il. Les Allemands ont tendance à être plus secrets quant à leur vie privée. Mais c'est ce qui rend le format si puissant, pense-t-il, car il rend l'impossible possible. Alors, si vous voyagez dans des villes allemandes à l'avenir, vous saurez quoi écouter lorsque vous entendrez : "Combien payez-vous pour votre loyer ?"

La tendance des visites d'appartements, initiée par Caleb Simpson, a également gagné en popularité dans l'Union européenne, avec des personnes comme Leon Sandow en Allemagne menant des visites de appartements et de maisons uniques. L'Union européenne, avec ses cultures et styles architecturaux diversifiés, offre un éventail fascinant d'espaces personnels à explorer.

Le concept de visites d'appartements de Caleb Simpson a inspiré des créateurs de contenu dans le monde entier, y compris Samuel et Victoria en France et Spencer Moore au Texas, qui appliquent cette tendance à leur contexte local, satisfaisant la curiosité du public mondial pour différents espaces de vie.

Lire aussi: