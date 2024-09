- Regardant une photo personnelle, elle se souvient de son été.

Jennifer Lopez, 55 ans, a publié une série de photos sur son Instagram. En les légendant "C'était un été", elle a abordé sa rupture avec son mari Ben Affleck, 52 ans, après le dépôt de leur demande de divorce le 22 août, jour de leur anniversaire de mariage. Cette annonce est intervenue après des rumeurs estivales persistantes.

Selon le magazine "People", Lopez a déposé une demande de divorce au tribunal supérieur de Los Angeles, en indiquant comme date de séparation le 26 avril 2024.

Qu'est-ce que le contenu suggère et quels indices J-Lo laisse-t-elle ?

Les photos de l'été de Lopez la montrent dans des tenues stylées et décontractées, dont un bikini marron et un maillot de bain blanc à dos nu. Ce selfie en miroir suggestif pourrait être un message implicite à son ex. De plus, elle inclut des détails dans les photos qui semblent liés à son état actuel.

Par exemple, elle partage une photo avec sa sœur Lynda Lopez, 53 ans, ses enfants Emme et Max, 16 ans, leur chien de famille et un nouveau potentiel membre de la famille - un chaton rayé de rouge. Parmi ces images, des légendes comme "L'univers se déroule comme il se doit" sont présentes.

Un cliché de Lopez portant un tee-shirt sur lequel est écrit "Elle fleurit et est libre, hors de portée et en paix" ajoute au mystère. De même que son affichage d'un pull-over portant l'inscription "Mère bénie". Enfin, Jennifer Lopez est capturée sur photo, les cheveux en désordre et portant un tee-shirt sur lequel est écrit "Rêve."

Lopez et Affleck se sont mariés à Las Vegas en juillet 2022, suivis d'un mariage plus important en Géorgie plus tard la même année. Ils avaient ranimé leur romance après avoir travaillé ensemble 20 ans plus tôt, pendant le tournage de "Gigli". Après une première demande en mariage et une rupture, ils se sont reconciliés en mai 2021.

