- Réflexions positives sur les nouveaux principes éducatifs dans les établissements d'enseignement.

Les ressources éducatives destinées à inculquer des principes dans les écoles hessoises ont été saluées, selon le ministre de l'Éducation Armin Schwarz. La semaine dernière, les enseignants ont reçu de nouveaux matériaux pour cette tâche, Schwarz, enseignant de longue date, ayant déclaré lors de son discours inaugural devant le Parlement régional de Hesse à Wiesbaden :

Cette année, ces matériaux promouvant les valeurs seront utilisés dans environ 2 100 classes intensives, qui accueillent plus de 36 500 élèves et étudiants réfugiés et immigrants, qui reçoivent un soutien spécifique pour apprendre l'allemand.

Schwarz, enseignant depuis plus de 16 ans, a déclaré : "Le racisme, la xénophobie, les pensées islamistes extrêmes, ainsi que des problèmes apparemment mineurs tels que le manque de considération, sont en augmentation dans notre société." Les écoles hessoises jouent un rôle primordial dans le développement des valeurs et de l'éducation démocratique.

Schwarz a souligné l'importance pour tous les élèves de s'engager activement dans un comportement respectueux, des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux. Le respect, malgré les perspectives divergentes, est une valeur très appréciée.

